Ștafeta Veteranilor INVICTUS a ajuns astăzi în municipiul Bacău

Astăzi, alergătorii din județul Vaslui au adus în Bacău Ștafeta Roșie – simbol al curajului, sacrificiului și al legăturii indestructibile dintre militarii României. Momentul solemn al predării a fost încărcat de emoție și respect, voluntarii băcăuani fiind pregătiți să preia cu mândrie această misiune de onoare, pentru a continua cursa spre județul Neamț.

Evenimentul face parte din Ștafeta Veteranilor Invictus, ajunsă la cea de-a XII-a ediție, desfășurată anual sub egida Ministerului Apărării Naționale, în cinstea eroilor de ieri și de azi, dar și a militarilor răniți în teatrele de operații. Cursa simbolică marchează debutul manifestărilor dedicate Zilei Armatei României, sărbătorită pe 25 octombrie.

O lecție de curaj: plutonier-adjutant principal (rtr.) Costel Stanciu

Cu această ocazie, organizatorii l-au prezentat publicului pe plutonier-adjutant principal în retragere Costel Stanciu, un adevărat simbol al rezilienței și al demnității militare. Originar din Bacău și fost subofițer în cadrul Batalionului 53 Comando „Smaranda Brăescu”, Costel Stanciu a fost grav rănit în decembrie 2012, în teatrul de operații din Afganistan, în urma exploziei unui dispozitiv improvizat.

În loc să se lase doborât de suferință, a ales să transforme durerea în forță. A devenit un exemplu viu de determinare, continuând să inspire camarazii și întreaga comunitate. Decorat cu Medalia Națională „Serviciul Credincios” – clasa a II-a, el a reprezentat România la Jocurile Invictus, participând cu succes la probele de schi alpin, ciclism și tenis de masă.

Pornim din nou la drum

Mâine dimineață, la ora 07:00, din Cimitirul Eroilor de pe strada Constanței, echipa băcăuană va porni din nou la drum – în alergare și pe biciclete – purtând mesajul de respect și recunoștință către județul Neamț.

Punctul culminant al ediției din acest an va avea loc pe 25 octombrie, la Carei, locul simbolic al eliberării ultimei brazde de pământ românesc în 1944. Acolo, voluntarii INVICTUS vor aduce un omagiu eroilor care și-au jertfit viața pentru libertatea și demnitatea națională.

Voci ale respectului și ale tradiției militare

General de flotilă aeriană Ciprian Marin, comandantul Garnizoanei Bacău, a subliniat:

„Ștafeta Veteranilor Invictus este o emblemă a curajului și sacrificiului, o punte între generații care ne amintește că libertatea și pacea de astăzi sunt rodul dăruirii celor care au servit cu onoare. Suntem mândri să fim parte din această tradiție și să susținem valorile care ne definesc ca națiune.”

Locotenent-colonel Munteanu Mihai, prim-adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, a adăugat:

„Participarea noastră la Ștafeta Veteranilor Invictus este o dovadă de respect pentru camarazii noștri și pentru toți cei care au apărat valorile României. Este un moment de reflecție și solidaritate, care ne întărește angajamentul față de comunitate și istorie.”

La rândul său, maiorul Marius Humeniuc, reprezentant al comenzii Batalionului 53 Comando „Smaranda Brăescu”, a transmis:

„Este o onoare să susținem această inițiativă care reflectă curajul și sacrificiul militarilor români. Prin participarea la Ștafeta Veteranilor Invictus, perpetuăm spiritul de camaraderie, patriotism și solidaritate. Noi suntem INVICTUS!”

O invitație către comunitate

Ștafeta Veteranilor Invictus nu este doar o cursă sportivă, ci o călătorie simbolică prin inima României, un apel la memorie, unitate și recunoștință.

Organizatorii îi invită pe băcăuani să fie alături de participanți – cu sufletul și cu fapta – pentru a comemora împreună sacrificiul eroilor și pentru a păstra vie flacăra onoarei românești.