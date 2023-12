Sportivii Adamas au făcut spectacol și au adus bucurii comunității

Decembrie s-a dovedit o lună plină de realizări pentru membrii clubului Adamas. Dacă la începutul lunii au organizat la Sala Sporturilor cea de-a VI-a ediție Bacău Dance Open, competiție în care au reușit un palmares de 19 trofee și 72 de medalii, au urmat zile de foc și pregătiri pentru tradiționalul Spectacol de Crăciun.

Show-ul celor de la Adamas a reușit și de această data să atragă o mulțime de spectator la Teatrul de Vară „Radu Beligan” acolo unde dansatorii sportivi au pus în scenă o adaptare după The Gretest Showman, un musical plin de emoție și de energie. Este fascinant că, an de an, copiii de la Adamas au ocazia să „joace” într-un astfel de spectacol, o producție care poate concura fără nicio problemă cu mari show-uri ale unor teatre de gen profesioniste.

Între timp, rezultatele din anul 2023 ale sportivilor Adamas au fost apreciate și de municipalitatea băcăuană care a acordat o diplomă pentru „rezultate deosebite”, decernare care a avut loc într-o Gală a Sportului Băcăuan. Și pentru ca totul să fie încununat maxim, cu toate încasările de la Spectacolul de Crăciun și cu sprijinul unor sponsori, membrii Adamas au făcut cadouri pe care le-au oferit bunicilor de la Căminul de Bătrâni Bacău și de la Conacul Seniorilor precum și copiilor de la Casa de Copii Sfânta Maria de la Barați.

„Cadourile au ajuns acolo unde trebuie! Sperăm că am reușit să aducem un zâmbet pe chipul fiecăruia și că le-am oferit o stare mai bună, odată cu vizita noastră! Mulțumim pentru susținere Primăriei Municipiului Bacău și Consiliului Local Bacau, în special domnului viceprimar Liviu Alexandru Miroseanu pentru încrederea și sprijinul acordat în toată această activitate și, totodată, mii de mulțumiri sponsorului nostru principal Simba Invest”, a precizat într-un comunicat Romeo Tanasă, președintele Clubului Adamas Bacău.

1 de 13