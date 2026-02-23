Spitalul Municipal Onești condamnă violența împotriva cadrelor medicale, după incidentul de la Borșa

Conducerea Spitalul Municipal Onești și personalul medical al unității își exprimă îngrijorarea și condamnă ferm orice formă de violență îndreptată împotriva cadrelor medicale, în urma incidentului petrecut săptămâna trecută la Spitalul de Recuperare Borșa, unde un medic a fost agresat fizic de aparținătorii unui pacient în timp ce încerca să îi salveze viața prin manevre de resuscitare.

Reprezentanții unității medicale din Onești au transmis că astfel de gesturi sunt inacceptabile și contravin principiilor fundamentale care stau la baza funcționării sistemului sanitar, precum protecția personalului medical, siguranța pacienților și respectarea actului medical.

„Personalul medical își desfășoară activitatea în condiții de maximă responsabilitate, sub presiune permanentă și cu deplină implicare, având ca unic scop salvarea și îngrijirea pacienților. Agresarea medicilor și a asistenților medicali în timpul exercitării atribuțiilor profesionale, mai ales în momente critice, când aceștia luptă pentru viața pacienților, nu doar că afectează siguranța personalului, dar poate compromite actul medical și șansele de supraviețuire ale celor aflați în îngrijire”, se arată într-un punct de vedere transmis de conducerea spitalului.

Totodată, reprezentanții unității au precizat că astfel de situații s-au mai înregistrat și în trecut în cadrul spitalului, motiv pentru care instituția reafirmă că siguranța personalului medical și a pacienților reprezintă o prioritate.

Conducerea spitalului subliniază că orice comportament agresiv, verbal sau fizic, la adresa cadrelor medicale este inacceptabil și va fi tratat cu maximă seriozitate, în conformitate cu prevederile legale.

În același timp, reprezentanții unității medicale fac apel la pacienți, aparținători și vizitatori să manifeste respect față de personalul medical, să respecte regulile spitalului și să contribuie la menținerea unui climat de ordine și calm, necesar desfășurării actului medical în condiții de siguranță.