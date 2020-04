SJU Bacău a achizitionat, din resurse proprii, kituri de testare a anticorpilor SARS-CoV-2 de tip IgM si IgG, prin metoda ELISA (Enzyme Linked Immunosorbet Assay).

Este o tehnica de dozare enzimatica a imunoglobulinelor specifice in anumite infectii. Se folosește in mod curent la identificarea si aprecierea cantitativa a anticorpilor/antigenelor din hepatite, infectia cu HIV, dozarea hormonilor etc., iar acum in infectia Covid19

“Testarea are un grad de confidenta mai mare (nu este un asa-zis “test rapid”) si ne va ajuta, prin detectia anticorpilor, sa diferentiem îndeosebi situatiile in care există infectie asimptomatica, precum si evolutia serologiei la persoanele cu simptome tipice.

Aceste testari sunt vitale pentru monitorizarea starii personalului medical direct implicat in lupta cu epidemia coronavirus si ne vor ajuta sa depistam in timp util posibilele cazuri de infectie”, se arată într-un comunicat al SJU Bacău.