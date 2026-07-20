Spitalul Județean de Urgență Bacău: Activitatea medicală esențială este asigurată pe durata grevei de avertisment

Spitalul Județean de Urgență Bacău anunță că a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea continuității actului medical în contextul grevei de avertisment organizate luni, 20 iulie, între orele 09:00 și 11:00, la nivelul sistemului sanitar public.

Potrivit conducerii unității medicale, dreptul angajaților de a participa la acțiunile sindicale este respectat, însă prioritatea rămâne acordarea asistenței medicale în condiții de siguranță pentru toți pacienții care au nevoie de îngrijiri.

Pe durata protestului, vor funcționa fără restricții Unitatea de Primiri Urgențe, secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă, Blocul Operator pentru intervențiile chirurgicale de urgență, Blocul de Nașteri, precum și secțiile de Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie. De asemenea, serviciile de laborator, imagistică medicală, transfuzie sanguină și farmacia vor asigura activitatea necesară cazurilor de urgență, iar îngrijirea pacienților internați și intervențiile medicale care nu suportă amânare se vor desfășura în regim normal.

Reprezentanții spitalului avertizează că unele consultații, investigații sau internări programate, care nu au caracter de urgență, pot înregistra întârzieri sau pot fi reprogramate. Pacienții afectați vor fi informați în cel mai scurt timp de personalul unității sanitare.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, ec. Ion-Marius Savin, a declarat că instituția monitorizează permanent activitatea tuturor structurilor medicale și administrative pentru a limita impactul protestului asupra pacienților.

„Respectăm dreptul legal al colegilor noștri de a-și exprima revendicările, prin formele prevăzute de lege. În același timp, avem obligația de a garanta că niciun pacient aflat într-o situație de urgență nu va fi lipsit de îngrijirea medicală de care are nevoie. Împreună cu echipa de conducere și cu șefii de secție, am luat toate măsurile necesare pentru ca activitatea esențială a spitalului să se desfășoare în condiții de maximă siguranță”, a transmis managerul SJU Bacău.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău precizează că va continua să informeze pacienții și opinia publică cu privire la orice modificare care ar putea influența desfășurarea activității medicale.