Șoferii cu permis categoria B pot conduce tractoare agricole și forestiere de până la 40 km/h. Legea a fost promulgată

Președintele României a promulgat decretul de modificare și completare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Actul normativ introduce o noutate importantă pentru conducătorii auto: posesorii de permis de conducere categoria B vor putea conduce legal tractoare agricole și forestiere din noua categorie Tr1.

Categoria Tr1 se referă la tractoare cu viteză maximă constructivă de 40 km/h. De acum înainte, orice șofer cu permis B va putea conduce nu doar un tractor Tr1, ci și ansambluri de tractor și una sau două remorci, fără limită de masă totală autorizată, dar cu respectarea vitezei maxime de 40 km/h.

Măsura se aplică imediat, fără examen suplimentar. Echivalarea B ↔ Tr1 va fi înscrisă pe noile permise de conducere în termen de maximum 90 de zile, dar până atunci șoferii pot circula legal chiar dacă pe document nu apare mențiunea.

Vârsta minimă pentru conducerea tractoarelor Tr1 este de 18 ani, iar permisul are aceeași valabilitate administrativă ca la categoria B – 10 ani.

Legea nu modifică cerințele pentru tractoarele mai rapide sau cu alte caracteristici tehnice, care rămân în categoria Tr și pentru care este necesar permisul specific.