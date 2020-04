Faptele. Am primit din partea mai multor consilieri locali din Livezi următoarea situație, considerată de ei inedită și explozivă. De mai mulți ani, comuna nu are primar ales. Prin ordin al prefectului, a fost numit un consilier local, Sorin Ichim, cu atribuțiuni de primar. De câteva zile, Sorin Ichim s-a autoizolat la domiciliu, ca urmare a faptului că a luat contact cu persoane care s-au întors dintr-o țară stabilită cu cod roșu, însă nu a delegat o parte din atribuțiuni viceprimarului. În luna martie nu a avut loc nicio ședință a CL. Pe 17 martie, ne spun cei 11 consilieri (din totalul de 15, de fapt 14, deoarece unul dintre consilieri îndeplinește funcția de primar), a avut loc o ședință a Comandamentului comunal pentru Situații de Urgență, care a luat o serie de hotărâri specifice situației Stării de Urgență.

„Noi ne așteptam ca a doua zi, 17 martie, să fie convocat CL, de către primar, pentru a valida acele hotărâri, așa cum prevede legea, ne-a spus consilierul Dan Costia. Însă nu s-a întâmplat. În data de 31.03.2020, ora 10.00, o treime din consilierii locali au depus un Proiect de Hotărâre la Registratura Primăriei pentru convocarea unei ședințe extraordinare, de îndată, în aceeași zi, la ora 12.00, a CL, în conformitate cu prevederile Codului administrativ actualizat în 2019, întrunind toate condițiile prevăzute de lege! Din acest moment, domnul secretar general Neica Eusebiu a refuzat să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prin faptul că a refuzat să convoace consilierii locali, invocând tot felul de scuze, mai mult decât atât nici nu ne-a pus la dispoziție sala de ședințe a Consiliului local, motivând starea de urgență și alte motive personale! Cu toate acestea, consilierii, în număr de 11, s-au întrunit la ora stabilită, echipați corespunzător cu măști și mănuși și păstrau distanța legală de minim 2 metri între ei, pentru a evita orice risc! În aceste condiții, am ținut ședința afară, în aer liber, în lipsa secretarului, însă a participat viceprimarul, am întocmit procesul verbal, conform legii, prin care, la pct. 1 hotărâsem modificarea Regulamentului de funcționare a CL, astfel ca ședințele de CL să se poată desfășura online, iar la pct. 2 am avut Diverse”, ne-a declarat consilierul Dan Costia.

Procesul Verbal a fost depus la Registratura Primăriei. Consilierii mai motivează urgența întrunirii CL din necesitatea de a lua măsuri, printre altele, pentru a sprijini locuitorii comunei cu probleme financiare, datorate instituirii stării de urgență.

Cele afirmate de consilierul Dan Costia au fost întărite și de consilierul Daniel Surugiu, precizând că secretarul a chemat Poliția, căreia i s-a explicat ce se întâmplă, însă au fost atenționați că încalcă Ordonanța Militară nr. 4.

„Sunt probleme grave la nivelul comunei. La aprobarea Bugetului, pe 27 februarie, nu s-au prevăzut sume la capitolul Situații de Urgență, noi l-am atenționat pe primar. De aceea este nevoie de o ședință a CL pentru a rectifica bugetul. Dar cine să o convoace, oamenii au nevoie de ajutor, de sprijin acum, nu când are chef primarul, care ne-a spus că el lucrează cu Comandamentul pentru Situații de urgență și nu are nevoie de consilieri”, mai spune Daniel Surugiu.

După cum este prezentată situația, lucrurile par grave, vinovatul principal, în opinia consilierilor fiind, în această speță, secretarul general al primăriei, căruia i-am solicitat opinia, față de cele spuse. „Până la un punct este adevărat ceea ce au relatat. Au depus un proiect de hotărâre pentru desfășurarea unei ședințe a CL, însă, totodată era și convocare, peste numai două ore. Au motivat formularea de îndată, pentru modificarea Regulamentului CL, însă nu o consider o urgență, legea spune clar când se motivează cu „de îndată”. Doi, eu le-am răspuns imediat consilierilor că nu pot să convoc CL, deoarece am primit o adresă de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin care se precizează măsurile care trebuie luate pentru prevenirea și protejarea populației împotriva COVOID- 19, dar și respectarea art. 50 din Decretul de instituire a Stării de urgență, semnat de președintele Republicii, în care se spune clar să se evite contactul direct între persoane, interzicerea manifestărilor publice. Ceea ce au făcut consilierii înseamnă încălcarea OM nr. 4, s-au adunat pe holul Primăriei, apoi în curte, punând în pericol siguranța și securitatea personalului din administrație, dar și a celor care întâmplător treceau prin zonă. Trei, mai sunt și aspecte care țin de proceduri (nerespectarea termenului de convocare, nu s-a specificat locația etc). Acestea au fost motivele legale pe care le-am invocat și le-am comunicat, nu eu, ci legile nu-mi permit. Mi s-a părut apoi suspectă graba lor, de ce în aceeași zi? În același timp, nici nu sunt posibilități, deocamdată, ca o ședință a CL să se desfășoare online. Eu am comunicat Prefecturii, pe 2 aprilie, situația de la Livezi și aștept un răspuns”, spune Eusebiu Neica, secretarul general al Primăriei Livezi.

O situație inedită și destul de gravă, însă oamenii au nevoie de Primărie, de Consiliul Local care trebuie să fie valid și să emită hotărâri care să-i sprijine, mulți dintre ei sunt în situație limită, nu mai au din ce și cu ce să trăiască, la fel și instituțiile din comună. Prefectura are de luat o decizie în cazul Livezi.