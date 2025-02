Sistem de management al calității la Spitalul Județean de Urgență Bacău

* interviu cu noul manager al unității, Ion Marius Savin

Care sunt principalele priorități pe care vi le-ați propus pentru îmbunătățirea activității Spitalului Județean de Urgență Bacău?

În mod evident, și în acest an, Spitalul Județean de Urgență Bacău și-a stabilit o serie de priorități, în ceea ce privește îmbunătățirea activității și a serviciilor medicale oferite comunității. Mă refer, aici, atât la modernizarea infrastructurii medicale și achiziția de echipamente de ultimă generație, cât și la accesarea fondurilor europene, implementarea proiectelor de anvergură, precum și extinderea și modernizarea capacității spitalului.

Spitalul se confruntă cu provocări legate de infrastructură și dotări. Aveți în vedere proiecte de modernizare sau atragerea unor noi finanțări?

În prezent, la nivelul instituției, sunt în derulare mai multe proiecte care au ca scop îmbunătățirea infrastructurii și a dotărilor. Vorbim, în primul rând, despre finalizarea Pavilionului Municipal – un proiect în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care vizează finalizarea construcției și integrarea acesteia în ansamblul medical al spitalului. Odată încheiată această investiție, vom putea beneficia, în plus, de 209 paturi digitalizate, dar și de dotări cu echipamente medicale de ultimă generație, cum ar fi CT, RMN și angiograf biplan etc. De anvergură este și proiectul aproape finalizat care vizează reabilitarea și modernizarea secțiilor de pediatrie, chirurgie și ortopedie pediatrică, unde se investesc aproximativ 40 de milioane de euro în îmbunătățirea infrastructurii și în crearea unui mediu mai sigur și confortabil pentru pacienți. La același capitol, amintesc și despre investiția pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, cu o valoare de 47,5 milioane de lei, aprobată pentru finanțare prin PNRR, din care aproximativ 28 de milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile. Prin acest proiect, dotăm spitalul cu echipamente și materiale necesare reducerii riscului de infecții nosocomiale. Toate aceste inițiative reflectă angajamentul nostru continuu de a moderniza infrastructura spitalului și de a atrage finanțări suplimentare, evident, în scopul asigurării de servicii medicale de înaltă calitate pentru comunitatea pe care o deservim.

Unul dintre aspectele criticate frecvent de pacienți este timpul de așteptare și lipsa personalului medical. Ce măsuri intenționați să luați pentru eficientizarea serviciilor?

În abordarea criticilor legate de timpii de așteptare și de deficitul de personal medical la Spitalul Județean de Urgență Bacău, pot să vă spun că au fost implementate o serie de măsuri, dar mai sunt și unele planificate, printre care se numără optimizarea fluxului în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU). Avem în vedere, de exemplu, revizuirea protocoalelor medicale, în scopul îmbunătățirii colaborării multidisciplinare și a asigurării unei comunicări eficiente între diferitele specializări medicale implicate în îngrijirea pacienților, dar și conectarea sistemului de informare electronică de la nivelul UPU la o platformă online – fapt ce va putea facilita informarea aparținătorilor, oriunde s-ar afla, prin simpla utilizare de către aceștia a unui dispozitiv electronic cu legătură la internet. Totodată, pentru a scurta timpii alocați investigațiilor imagistice la nivelul UPU, ne propunem achiziționarea de aparate de radiologie mobilă, de ecografie și CT, inclusiv angajarea de personal specializat în acest domeniu. În plus, pentru rezolvarea neajunsurilor despre care ați amintit, am în vedere și o gestionare eficientă a resurselor umane, în sensul utilizării autospecialei SJU pentru transferul rapid și sigur al pacienților – din UPU către secțiile pavilionare, optimizând, astfel, fluxul de pacienți și reducând aglomerația. Nu în ultimul rând, prin intermediul diferitelor campanii adresate populației, urmărim și informarea și educarea pacienților, vizavi de accesarea corectă a serviciilor medicale, încurajând consultarea medicilor de familie și utilizarea adecvată a serviciilor de urgență. Toate aceste măsuri sunt menite să îmbunătățească experiența pacienților, să reducă timpii de așteptare și să optimizeze utilizarea resurselor disponibile la nivelul spitalului.

Având în vedere experiența dumneavoastră în domeniul financiar, cum veți asigura o gestionare eficientă a resurselor spitalului pentru a îmbunătăți calitatea actului medical?

Pentru a asigura o gestionare eficientă a resurselor Spitalului Județean de Urgență Bacău și a îmbunătăți calitatea actului medical, am în vedere implementarea unei serii de măsuri, evident, bazându-mă pe experiența mea în domeniul financiar – bancar. În primul rând, printr-o planificare financiară riguroasă, respectiv elaborarea unui buget detaliat care să aloce resursele în funcție de prioritățile strategice ale spitalului, asigurând, astfel, finanțarea adecvată a secțiilor și a proiectelor esențiale. Apoi, printr-o monitorizare continuă, respectiv urmărirea periodică a execuției bugetare, pentru a identifica eventualele abateri și a implementa prompt măsuri corective. O altă măsură este optimizarea costurilor operaționale, prin evaluarea detaliată a tuturor cheltuielilor, pentru a identifica și a elimina costurile inutile sau ineficiente, dar și prin implementarea unui sistem de achiziții centralizat, beneficiind, astfel, de economii de scară și oferindu-ne oportunitatea de a negocia prețuri mai avantajoase cu furnizorii. Totodată, îmi propun și diversificarea surselor de finanțare, atât prin accesarea fondurilor europene și naționale, mai exact identificarea și aplicarea acelor programe de finanțare disponibile, inclusiv a celor oferite prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru proiecte de modernizare și dezvoltare, cât și prin dezvoltarea de parteneriate cu sectorul privat, în vederea derulării investițiilor în infrastructură și în echipamente medicale. Mai am în vedere și implementarea unui sistem de management al calității. Asta se traduce printr-o standardizare a procedurilor, în sensul elaborării și implementării de protocoale și proceduri operaționale, asigurând, astfel, uniformitatea și eficiența actului medical. În plus, vreau să introduc o modalitate de monitorizare a randamentului, prin stabilirea de indicatori cheie de performanță (KPI), ceea ce ne oferă posibilitatea de a evalua eficiența și eficacitatea serviciilor medicale și de a implementa măsuri de îmbunătățire continuă. De importanță va fi și dezvoltarea resurselor umane, prin atragerea și menținerea personalului medical calificat căruia îi vom oferi pachete salariale competitive, dar și oportunități de dezvoltare profesională, prin formare continuă. Vom investi în programe de formare și dezvoltare a personalului medical și administrativ, asigurând, astfel, actualizarea cunoștințelor și a competențelor. În fine, urmăresc și furnizarea de rapoarte periodice către autorități și către public, având ca subiect utilizarea resurselor, dar și performanța spitalului, precum și crearea unor canale de comunicare eficiente cu pacienții și comunitatea, astfel încât să înțelegem nevoile și, nu în ultimul rând, să putem primi un feedback constructiv. Prin aplicarea acestor măsuri, îmi doresc să optimizez utilizarea resurselor disponibile, să reduc costurile inutile și să îmbunătățesc semnificativ calitatea serviciilor medicale oferite pacienților noștri.