Noi, oamenii, avem foarte multe vise și încercăm să facem tot posibilul pentru a ni le îndeplini. Pentru a atinge țintele propuse avem nevoie de foarte multe lucruri, în funcție de cât de arzătoare este dorința noastră. Iar imaginația zboară, prindem aripi și devenim dârji în îndeplinirea viselor. Poate părea paradoxal, dar la baza realizării tuturor doleanțelor noastre este o stare de care avem nevoie pentru a ne întinde aripile spre toate orizonturile. Vorbim despre sănătate, dar nu din punct de vedere medical. Despre sport, dar nu de performanță. Există o urare românească, „Sănătate că-i mai bună decât toate”. Și despre sănătate vom vorbi astăzi, dar din alt punct de vedere. Mai exact despre beneficiile pe care ni le aduc mișcare și practicarea sportului. „Mens sana in corpore sano” este o expresie din antichitate ce este valabilă și în ziua de azi. În contextul în care tehnologia ne-a cotropit viața și ne ocupă tot mai mult timp, tot mai mulți oameni uită de mișcare și ajung să aibă probleme de sănătate. Ce-i drept există și reversul, oameni care au realizat ce se întâmplă și au ales diferite forme de mișcare. Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, am stat de vorbă cu antrenorul personal Daniel Brumă, cu studii de licență și masterat în Educație fizică, și cu o carieră sportivă de invidiat.

„Bucurați-vă pentru un petec de cer, pentru lumină și verdeață, bucurați-vă pentru cântecul păsărilor din primăvara vieții sau pentru amurgul de soare, pentru comuniunea cu cei de aceeași credință, pentru Cuvânt, pentru rugăciune, pentru cântare, bucurați-vă pentru c-ați primit dezlegarea de păcate. Fiți însă recunoscători și pentru lucrurile pământești: o masă îmbelșugată, un copil vesel, bunicii afectuoși sau niște părinți grijulii. Bucurați-vă pentru fiecare prieten, bucurați-vă pentru sănătate, dar și pentru suferința din trup, care-ți amintește că ești trecător. Bucură-te, om drag, pentru că ești viu, pentru că ai minte, pentru c-ai primit de lucru (iar dacă nu, atunci bucură-te pentru șansa de-a te reinventa)! Bucură-te, așadar, și mulțumește pentru darurile fiecărei zile: o cafea matinală, un ceai aromat, o carte bună, un zâmbet din partea unui necunoscut.” Daniel Brumă, antrenor personal

-Să începem discuția cu cartea dumneavoastră de vizită. Cine este antrenorul personal Daniel Brumă?

-Sunt absolvent al Facultății de Educație fizică, am centură neagră doi dani Shotokan, centură neagră 1 dan Taewkondo WTF, sunt instructor Krav Maga în cadrul Federației Române de Krav Maga Kapap Defense, instructor arte marțiale CSM Hanshi București, iar în Bacău am activitate de aproape 11 ani. Sport fac de 39 de ani. Am început cu fotbalul, așa cum începe toată lumea. Aveam 5 ani. Am jucat la Dinamo București, la juniori, generația lui Florentin Petre. Din păcate am avut un accident iar la vremea aceea medicina nu era așa de avansată și n-am putut să fac o operație, ceea ce m-a dus în afara acestui sport. Între timp, când eram prin clasa a II-a, la un antrenament de fotbal, un coleg de-al meu a făcut cu mine un procedeu de judo și mi-a plăcut foarte mult. Așa că de la 8 ani am început să fac și judo. Erau vremuri frumoase. Cu toții vedeam filme cu Van Damme sau Bruce Lee și toți ne visam așa. Am participat la mai multe competiții, dar de nivel ceva mai scăzut. Practic, din 1991, când am intrat la Liceul Militar, am ajuns la un alt nivel și am început să practic Kickboxing, Shotokan și Kyoshinkay. La judo m-am oprit la centura neagră. Apoi am început Krav Maga în cadrul Federației, unde îl am pe shihan Vasile Niță, centură neagră 9 dani, o somitate în artele marțiale din lume. Și, nu în ultimul rând, am început să lucrez cu maestrul Bebe Niță, președintele Federației Române de Savate-Box Francez.

-E clar că aveți o carte de vizită impresionantă. În Bacău se vorbește des de antrenorul personal Daniel Brumă. Antrenorul personal înseamnă mult mai mult decât judo și arte marțiale, nu-i așa? Putem dezvolta acest subiect?

-Mulți cred că mai mult doamnele și domnișoarele apelează la antrenori personali, cel mai mult pentru fitness. Dar nu e așa. Și bărbații apelează foarte mult la acest gen de servicii. La mine la sală balanța înclină către bărbați. Și nu neapărat pentru sporturi de contact. Cred că oamenii, în general, vin la sală și datorită vârstei. Pentru că vârsta ne-a adus mai multă înțelepciune. În general, oamenii care vin la mine sunt de o anumită structură. Sunt oameni liniștiți, la locul lor, care au o familie… Nu vin pentru mușchi sau să epateze…Ei vin să se simtă bine, să aibă un corp sănătos. Ăsta este și principiul pe care eu funcționez. Singurul loc de pe lumea asta unde trebuie să trăim, este propriul corp. În consecință, suntem arhitecții propriului corp. Putem să fim exact cum ne dorim. Adică: vreau să fiu gras, mănânc. Mă duc la frigider, devorez tot și nu îmi pasă de nimic. Vreau să fiu suplu, am grijă la dietă, am grijă să fac mișcare. Eu încurajez orice fel de mișcare. Sunt atâtea săli în Bacău, atâția antrenori… Să se ducă lumea să facă mișcare, sub orice formă ar fi ea. Asta e important.

-Într-adevăr, este foarte important să facem mișcare. Dar cum o putem face acum, în această perioadă mai dificilă, având în vedere criza sanitară?

-S-a înființat, de curând, o asociație a proprietarilor de săli de fitness, și nu numai, care a făcut un demers către Guvern, să deschidem sălile mai repede. Eu nu am împărtășit opinia asta și până la urmă s-a ajuns la concluzia că am dreptate. În ce sens? Nu poți să deschizi o sală de sport să funcționeze în condițiile actuale întrucât, chiar dacă ai un număr limitat de clienți, vine un singur client, posibil infectat pozitiv coronavirus, se duce în vestiar, atinge diferite obiecte. Iese din vestiar, se duce în sală și lucrează. Atinge diferite obiecte. Vaporii pe care îi elimină, pentru că transpiră, sunt inhalați de antrenor. Așa este și firesc, să transpire la sală, pentru că muncești. Pleacă clientul din sală și îmi trebuie 30-60 de minute să dezinfectez. Eu încerc să dezinfectez tot, dar poate îmi scapă ceva. Intră următorul client și este posibil să atingă ceva ce nouă ne-a scăpat. Nu mai pui că intră în sală cu mine, eu transpir și e posibil să-i transmit ce am inhalat eu de la clientul anterior. Este un scenariu. Și peste toate astea, n-ai cum să faci sport cu masca pe figură. Chiar dacă sportul ne crește imunitatea, ne face mai puternici, n-ai cum să deschizi așa. Astea sunt condițiile. Dar asta nu înseamnă că nu putem face mișcare. Legea ne permite să facem mișcare, individual, în aer liber. Să mergem la alergat, de exemplu. Vechii greci aveau niște corpuri perfecte iar formele lor de mișcare erau alergatul, aruncatul cu pietre… Cât a fost stare de urgență eu alergam zilnic câte 10 km și făceam câte 500 de flotări, 500 de genuflexiuni și 500 de abdomen.

-Să revenim puțin la noțiunea de antrenor personal. De ce am avea nevoie atunci când ne decidem să facem sport, mișcare sau diferite exerciții, într-o sală de fitness, de atenta supraveghere a unei persoane avizate?

-Antrenorul personal este absolut necesar. Pentru că omul vine la sală să lucreze, iar antrenorul personal îl ajută în primul rând să nu se accidenteze. Dacă o genuflexiune o faci greșit, te poți accidenta. Acum fac antrenament online, pentru că acestea sunt condițiile. Bineînțeles că nu se compară cu ceea ce faci în sală, unde poți să corectezi mișcarea. În sală, poți să-i arăți mișcarea corectă. Nu zic, e bun și antrenamentul online, dar nu se compară. În actuala situație e un compromis, dar nu avem ce să facem. Antrenorul personal este cel care te învață să lucrezi corect. În al doilea rând, antrenorul personal este cel care te ajută să îți stabilești exercițiile și te îndrumă să îți atingi obiectivul pe care ți-l propui. Ca exemplu: dacă vreau să dau burta jos și mă duc la sală și lucrez, cum se spune, „după ureche”, s-ar putea să dureze șase luni. Dacă ai un antrenor lângă tine, care te îndrumă, s-ar putea să vezi rezultatul în doar trei luni. De asemenea, tot antrenorul poate să îți facă și un program de alimentație.

-Deci antrenorul personal are un rol mai complex, dacă putem spune așa. Nu e numai instructorul nostru, e și dieteticianul, și psihologul nostru, poate, nu?

-Absolut. Un antrenor personal pregătit, trebuie să fie înainte de toate un bun psiholog. Trebuie să cunoască anatomie perfect, să poată explica clientului de ce face exercițiul acela. Să dea cele mai eficiente exerciții ca să își atingă obiectivul. Pentru că acesta este obiectivul – să fiu funcțional. Ca să explic un pic. Noi ne naștem funcționali. La 10 ani sărim și țopăim. Același lucru se întâmplă și la 20 de ani. De la 30 de ani încep să apară problemele. Încep să pierd din masa musculară, încep să pierd din testosteron, la fete apar alte probleme, celulită și altele… Nu mai pot să fac aceeași mișcare ca la 20 de ani. Intri pe o pantă descendentă și nu mai ai aceeași vigoare, aceeași putere sau forță. În schimb, trebuie să fii funcțional. Când te dai dimineața jos din pat, să nu te vaiți de dureri de spate. Sau când vrei să te legi la șireturi să o poți face fără probleme. Și lista ar putea continua. Există exerciții posturale pentru cei care au probleme cu spatele, pentru că lucrează la calculator. Și sunt foarte, foarte multe exemple de acest gen. Când vii la sală, îi spui antrenorului ce te doare și el trebuie să știe ce exerciții să-ți dea astfel încât să scapi de problema respectivă.

-Nu intrăm puțin și pe domeniul medicinei? Al kinetoterapiei? Sau e doar o altfel de mișcare, un altfel de exercițiu avizat, în sala de sport?

-Întâi să vă dau un exemplu. O doamnă a venit la mine cu dureri de spate și care, la recomandarea medicului a luat nu știu câte pastile și…nimic. Cu câteva exerciții am remediat problema. Eu sunt primul om care susține că trebuie să respectăm munca fiecăruia, și că fiecare are locul lui în societate. Dar înainte de orice, nu sunt adeptul medicamentelor. Am o problemă de sănătate, gata!, iau pastile. Noi suntem primii doctori pentru noi. Mă doare ceva, hai să vedem mai întâi care e cauza. Am cunoscut o somitate în domeniul medical, distinsul domn Ștefan Boieraș, oftalmolog, cunoscut în toată lumea, care a spus așa: Sportul este principalul mijloc de prevenție și de tratare al tuturor bolilor. Eram elev când am auzit asta. Și pe parcursul vieții, a experienței acumulate, i-am dat întru totul dreptate. Absolut.

– Spuneați că de mai bine de 10 ani sunteți în Bacău. Unde v-ați desfășurat activitatea?

-Am avut o sală personală și am lucrat întotdeauna cu circuit închis, sau altfel spus, exclusivist. Și asta pentru că eu lucrez doar cu cei care doresc să facă mișcare, cum s-ar spune, curat. Am întâlnit oameni care vor să facă exagerat, să ia suplimente nu știu de care. Fiecare e liber să facă ce vrea, dar eu nu lucrez așa. Cu cei care vin la mine, suntem ca o familie. Organizăm, o dată pe lună, ieșiri în natură. Mergem în diferite zone din județ, ne cazăm la pensiuni, de vineri până duminică, iar acolo ne antrenăm împreună, ne relaxăm împreună, gătim împreună. Sunt oameni din structuri sociale cu pretenții, să spunem așa. Sunt oameni citiți, cu o anumită pregătire și care înțeleg niște lucruri. Iar ei vin la mine la sală pentru că își doresc intimitate.

– Deși sunteți discret și aveți o clientelă, cum ați explicat, exclusivistă, cu toate acestea sunteți un antrenor personal renumit.

-Știți cum e… Orașul e mic. Eu am colaborări și cu săli din București, unde merg și predau. Orașul e mic, țara e mică. Acum fac antrenamente online și am clienți inclusiv din Cluj, din Târgu Mureș, din Arad, din București, care intră și lucrează cu mine.

– Antrenamentele online sunt free? Poate intra oricine „în legătură directă” cu dumneavoastră?

-Nu. Sunt plătite. Munca se plătește, eu așa spun. Orice om, unde merge, este la serviciul lui, trebuie plătit, deși nu banii sunt cei mai importanți în viață, dar o întrețin.

-Putem să vorbim și de aparatele pe care lucrați? Care este modul dumneavoastră de a lucra?

-Sigur. Cei de la TechnoGym au dezvoltat un concept nou, întoarcerea la natură, unde facem exerciții cu aparate care funcționează doar cu greutatea corpului. Sunt exerciții calisthenice. Eu nu sunt adeptul exercițiilor cu greutăți foarte mari. Și fac o paranteză. Foarte multe doamne, domnișoare, dar și bărbați, spun că nu vor să facă mușchi. Dar nu faci mușchi dacă lucrezi cu o greutate care să îți permită să faci un anumit număr de repetări. Nu. Îți dezvolți masa musculară să fie activă. Ceea ce dezvolt eu. Dacă ridic greutăți, în timp am probleme la articulații, la mijloc… Or, nu ăsta este scopul în viață. Eu lucrez ca să fiu sănătos. „Mens sana in corpore sano”, nu? La 70 de ani vreau să fiu la fel de funcțional ca la 20. Și dacă eu, ca și client care vin în sală, reușesc să-mi implementez principiul acesta de a fi funcțional, automat apare și dorința de a progresa. Fiind funcțional poți să-ți atingi obiectivul…

-Să revenim la aparate…

-Da. Întoarcerea la natură. Asta promovez eu. Exerciții cu greutatea corpului, exerciții în care regăsim mișcări pe care le facem zilnic. Despre aparate, pe lângă bandă, mai avem biciclete, un aparat de vâslit ergometru care este folosit de practicanții de canotaj și caiac, dar care face bine la toată lumea. Mai fac pregătire și cu sportivii de performanță care vor să lucreze extra pe lângă ce fac la club. Am voleibaliste, handbaliste, luptători, care vin și lucrează suplimentar.

-Care ar fi un program mediu și eficient pentru un doritor de mișcare la sală? Câte ore trebuie să se antreneze, câte zile pe săptămână? Știu persoane care fac asta zilnic, e bine și așa? Cum este mai bine pentru organism și mai sănătos?

– Programul indicat este de minimum trei antrenamente pe săptămână, iar un antrenament să nu dureze mai mult de 45 de minute. Cam asta ar fi capacitatea corpului să lucreze. Sunt trei tipuri de antrenament. Cele cu greutăți pentru body-building, care e bun, dar nu dus în exces. Sunt antrenamente în care lucrezi cu intensitate maximă pe diferite perioade, sau poți lucra cu greutăți mișcări lente. Normal trebuie să facem o îmbinare de efort de exerciții care ne duc din efortul aerob în cel anaerob, de exerciții care ne păstrează între cele două tipuri de efort, și exemplele ar putea continua. 48 de ore metabolismul este la cote maxime, arderile sunt la cote mari, iar când vin la antrenamentul următor, corpul încă este în procesul de ardere. Nu e bine să faci numai un antrenament de un anume fel. Trebuie să le combini pe toate.

-În cât timp se pot vedea rezultatele?

-În trei luni apar primele rezultate. După alte trei luni ești deja alt om, iar după un an ești transformat.

-Ce mai putem face în sală?

-Antrenamente pentru persoane cu probleme articular-ligamentoase, antrenament pentru femei gravide… Graviditatea nu este un complex. Vii, lucrezi normal, iar motivația este mai mare pentru că lucrezi și pentru cel din burtică. Mai sunt antrenamente pentru slăbire tonifiere, pentru atleți-viteză, pregătire fizică pentru practicanții de sporturi de contact. Tehnici de apărare. Acestea sunt doar câteva din marea paletă a antrenamentelor pe care le efectuăm la sală. Am aici un program de eliberare a energiilor negative. Am clienți care vin stresați de la birou…unii se eliberează alergând, alții pedalând, dar sunt și unii care se descarcă boxând la sac. Dar și sacul se bate sub îndrumarea mea. Pentru că o lovitură la sac greșită te poate face knock-out mai repede și mai eficient decât te face o lovitură de pumn. Sau te poți alege cu o accidentare din care să nu-ți mai revii toată viața. Mai avem TRX-ul, care, din punctul meu de vedere, este cea mai mare descoperire din toate aparatele de fitness din toate timpurile, pentru că lucrezi cu greutatea corpului absolut toate grupele musculare, fără niciun risc de accidentare. Dacă lucrezi corect. Mai avem antrenamentele la FLOWIN®, toate pentru dezvoltarea unui corp sănătos și armonios. Conceptul FLOWIN® constă într-un antrenament funcțional care vizează stabilitatea, mobilitatea, forța, echilibrul, viteza și puterea. Mai putem trece în revistă Lebert Buddy System, un produs de formare a rezistenței în tandem bilateral unic și mișcări presante. Ultra-portabil, eficient din punct de vedere cost, flexibil și foarte dinamic – System Buddy™ este un necesar pentru antrenorii personali, exerciții de grup, militare, tabere de instrucție, școli și formare în echipă. Equalizer™ s-a transformat, poate fi utilizat la cursuri de fitness, sport condiționat, întindere și exerciții corporale totale. Acesta poate fi utilizat ca produs standard sau încorporat și cu alte produse în programele de antrenament existente.

-Dacă ar fi să vorbim de costurile unui antrenament cu un antrenor personal…. Sunt importante, dar, cred eu, calitatea mișcării e primordială când intri într-o sală de fitness, nu-i așa?

-Eu zic că, decât să dai câteva sute de lei pe medicamente, mai bine le dai pe sport. Prețurile pentru unii sunt exagerat de mari… dar să știți că și noi, la rândul nostru, facem cursuri de perfecționare. Pentru că trebuie să fim pregătiți. Ideea e că, în orice domeniu, atunci când e vorba de calitate, prețurile nu mai contează. Iar pentru mine, calitatea este esențială.

„Aduc mulțumiri speciale pentru sprijinul acordat în activitatea mea lui Shihan Doru Botez, unul dintre mentorii și cei mai buni prieteni.” Daniel Brumă, antrenor personal

Pe lângă partea de sport, Daniel Brumă este interesat și de filosofie, fizica cuantică și latura spirituală, dar acestea sunt subiecte pe care le vom aborda într-o întâlnire viitoare.