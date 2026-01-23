Simpozion dedicat Unirii Principatelor Române

La data de 23 ianuarie 2026, Cercul Militar Bacău a găzduit Simpozionul dedicat Unirii Principatelor Române, un eveniment de înaltă ținută culturală și patriotică, desfășurat într-o sală arhiplină și profund implicată în spiritul sărbătorii.

Au fost prezenți numeroși elevi ai Colegiul Național Ferdinand I și ai Colegiul Național Vasile Alecsandri, cadre militare active, în retragere și în rezervă, precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale și județene.

Evenimentul a prilejuit o adevărată zi a bucuriei, a memoriei și a conștiinței naționale. Publicul a vibrat la evocarea momentului fondator al statului român modern, creat în urmă cu 167 de ani de excepționala generație a pașoptiștilor, într-un context internațional favorabil, care a permis afirmarea idealului unirii.

Atmosfera a fost întregită de momente artistice de înaltă valoare, susținute de Ansamblul Folcloric Profesionist Busuiocul, care au adus în sală spiritul tradiției și al identității românești.

Organizatorii adresează cele mai calde mulțumiri Garnizoanei Bacău, Ansamblului Folcloric Profesionist „Busuiocul”, precum și tuturor partenerilor instituționali și culturali implicați în realizarea acestui eveniment, care a reconfirmat importanța cultivării memoriei istorice și a valorilor naționale în rândul tinerelor generații.

Simpozionul de la Bacău a demonstrat, încă o dată, că Unirea nu este doar un fapt istoric, ci un reper viu al identității și solidarității românești.