Siguranță pe munte: Recomandările jandarmilor montani din Slănic Moldova

În contextul avertizărilor de vreme severă emise pentru zona montană, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Slănic Moldova le recomandă turiștilor și persoanelor care intenționează să desfășoare activități în natură să manifeste prudență sporită și să respecte măsurile de siguranță.

Potrivit reprezentanților unității, înainte de a porni într-o drumeție este esențială verificarea prognozei meteo și a avertizărilor oficiale. În cazul în care sunt anunțate fenomene meteorologice severe, deplasările în zona montană ar trebui amânate.

De asemenea, traseul trebuie planificat în funcție de condițiile existente, fiind recomandate doar rutele marcate și cunoscute. Jandarmii atrag atenția asupra evitării traseelor alpine sau expuse în perioade de viscol, ceață densă ori ploi abundente, când orientarea și deplasarea pot deveni dificile și periculoase.

O altă recomandare importantă vizează deplasarea în grup și informarea unei persoane de încredere cu privire la traseul ales și ora estimată de întoarcere. Plecarea solitară pe munte, mai ales în condiții meteo nefavorabile, poate crește riscurile în cazul unor situații neprevăzute.

Echipamentul adecvat este obligatoriu, subliniază jandarmii montani: îmbrăcăminte impermeabilă și termoizolantă, bocanci de munte cu talpă aderentă, lanternă frontală cu baterii de rezervă, precum și pelerină sau ham, în funcție de specificul traseului.

Jandarmii le transmit turiștilor să respecte recomandările autorităților și să apeleze serviciile de urgență ori de câte ori situația o impune, pentru a preveni incidentele și pentru a se bucura în siguranță de frumusețea muntelui.