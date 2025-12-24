Sfaturile polițiștilor băcăuani pentru sărbători în siguranță: „Siguranța nu este un artificiu!”

Ca în fiecare an, în această perioadă, polițiștii din județul Bacău desfășoară activități informativ-preventive dedicate creșterii siguranței cetățenilor, în cadrul campaniei naționale „Siguranța nu este un artificiu!”, dar și al Planului de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a cetățeanului pe timpul sezonului rece și în contextul sărbătorilor de iarnă.

Scopul acestor acțiuni este creșterea gradului de informare și conștientizare a populației cu privire la formele de manifestare ale criminalității specifice sărbătorilor de iarnă, la potențialele consecințe ale acestora, precum și la modalitățile de prevenire.

Activitățile preventive se desfășoară pe două direcții principale:

prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului;

prevenirea faptelor de natură contravențională și penală privind regimul articolelor pirotehnice.

De aceste acțiuni beneficiază atât cetățenii adulți, cât și minorii din județul Bacău.

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au demarat campania încă de la sfârșitul lunii noiembrie, desfășurând activități atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Campania va continua până la 5 ianuarie 2026, acoperind întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă.

Atenție la articolele pirotehnice!

Cu ocazia activităților preventive, polițiștii au adus în atenția cetățenilor prevederile legale privind utilizarea articolelor pirotehnice, subliniind riscurile majore la care se expun atât din punct de vedere legal, cât și medical.

Conform legislației în vigoare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la cinci ani prepararea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau folosirea, fără drept, a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

În ceea ce privește articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 – cu nivel de risc foarte scăzut și zgomot neglijabil (steluțe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliți) – acestea pot fi comercializate doar de persoane fizice sau juridice autorizate și numai către persoane care au împlinit vârsta de 16 ani.

Recomandări pentru prevenirea furturilor

Polițiștii recomandă cetățenilor să adopte un comportament preventiv, mai ales în contextul aglomerației specifice acestei perioade, care favorizează pierderea bunurilor sau furturile:

Nu lăsați poșetele sau gențile nesupravegheate în căruciorul de cumpărături;

Evitați deplasarea pe străzi lăturalnice, insuficient iluminate sau izolate; încercați, pe cât posibil, să circulați în grup;

Nu efectuați schimburi valutare ocazionale și apelați doar la unități autorizate (bănci, case de schimb valutar);

Manifestați maximă prudență față de persoanele care sună la ușa locuinței sau pe care le introduceți în casă;

Utilizați cu grijă rețelele de socializare, evitând să faceți publice informații despre bunurile de valoare sau deplasările din această perioadă.

Apelați cu încredere la Poliție

În cazul în care sunteți victimă sau martor al comiterii unei infracțiuni, sesizați imediat Poliția, apelând 112 – apel de urgență gratuit.

Respectarea acestor recomandări simple poate contribui semnificativ la petrecerea sărbătorilor de iarnă în siguranță, fără evenimente neplăcute.