Sfaturile jandarmilor băcăuani pentru acest weekend

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău anunță că, și în acest sfârșit de săptămână, va fi alături de cetățenii care aleg să participe la manifestările publice sau să își petreacă timpul liber în natură.

Forțele de ordine vor fi prezente la o serie de evenimente de amploare din județ: Festivalul Internațional de Blues „Blues in The Garden Festival” din Dărmănești, Zilele orașului Târgu-Ocna, Zilele comunei Nicolae Bălcescu, „Recitalurile Verii” din Onești, dar și la meciul de fotbal dintre FC Bacău și Concordia Chiajna. De asemenea, jandarmii vor sprijini activitatea „Siguranță pe două roți”, organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău în Piața Tricolorului.

Pentru desfășurarea în siguranță a acestor evenimente, jandarmii recomandă participanților:

să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine;

să mențină un comportament civilizat și respectuos;

să acorde o atenție sporită copiilor;

să își păstreze bunurile personale în siguranță;

să evite situațiile conflictuale.

Totodată, pentru cei care aleg să petreacă timpul în aer liber, pe trasee montane sau la picnic, jandarmii montani reamintesc câteva reguli de bază: să parcurgă doar trasee cunoscute și documentate, să fie pregătiți pentru schimbările bruște de vreme, să nu se apropie de animalele sălbatice și, în caz de nevoie, să apeleze la patrulele montane sau la numărul unic de urgență 112.

„În orice situație dificilă, jandarmii montani sunt alături de dumneavoastră, gata să ofere sprijin și protecție”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.

Instituția urează tuturor cetățenilor un sfârșit de săptămână liniștit, plin de momente frumoase și în siguranță.