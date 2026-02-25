Semafoarele din mai multe intersecții au fost puse în funcțiune simultan; traficul a fost îngreunat

Semafoarele instalate în mai multe intersecții din municipiul Bacău au fost puse în funcțiune astăzi, însă activarea simultană a acestora a generat ambuteiaje pe anumite sectoare de drum, au anunțat reprezentanții Primăriei.

Potrivit municipalității, semafoarele au devenit operaționale în intersecțiile Ștefan cel Mare cu Iosif Cocea, Ștefan cel Mare cu Venus, Aprodu Purice cu Bucium, Hatman Berescu cu Zefirului, Calea Moldovei cu Frunzei, Calea Moldovei cu Ecaterina Teodoroiu, Calea Moldovei cu Arinilor, Bulevardul Unirii cu Tecuciului, Calea Bârladului cu Triumfului, Milcov cu Mircea Eliade, I.L. Caragiale cu Ana Ipătescu, precum și George Bacovia cu Banca Națională.

Autoritățile locale precizează că punerea în funcțiune simultană a semafoarelor a dus la apariția unor blocaje în trafic, însă angajații Primăriei Bacău, reprezentanții firmei implicate în proiectul de Sistem de management al traficului și polițiștii rutieri lucrează la optimizarea timpilor de semaforizare.

Reprezentanții municipalității subliniază că simpla pornire a semafoarelor nu înseamnă că sistemul inteligent de gestionare a traficului este deja funcțional. În această etapă, instalațiile funcționează local, pe programe prestabilite, fără coordonare și optimizare în timp real a fluxurilor de circulație.

Sistemul de management al traficului va deveni pe deplin operațional abia după finalizarea conectării tuturor intersecțiilor la dispeceratul central, etapă care va permite ajustarea automată a timpilor de semaforizare în funcție de intensitatea traficului.

Autoritățile atrag atenția și asupra faptului că, pentru a traversa, pietonii trebuie să apese butonul instalat la semafoare pentru a primi culoarea verde.

Primăria Bacău și-a cerut scuze pentru disconfortul creat în trafic și a precizat că lucrările de reglare a sistemului vor continua în perioada următoare.