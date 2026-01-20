Se pot depune cererile pentru atribuirea spre folosință a locurilor de parcare de reședință

Primăria Municipiului Bacău aduce la cunoștința locatarilor din imobilele de tip blocuri de locuințe colective faptul că, în perioada 21.01.2026 – 30.01.2026, pot fi depuse cereri pentru atribuirea spre folosință a locurilor de parcare de reședință din lotul #Tipografilor 1.
Imobilele arondatate lotului de parcare:
-
Strada Bradului – imobilele nr. 11 (scările A și B), nr. 13 (scările A și B), nr. 15
-
Strada Tipografilor – imobilele nr. 10, nr. 12 (scările A și B), nr. 16, nr. 18
-
Strada Mioriței – imobilele nr. 70 (scările A, B și C), nr. 72 (scările A și B)
Documentele necesare pentru dosar:
a) Copie CI/BI cu domiciliul stabil sau viză de reședință valabilă;
b) Copie certificat de înmatriculare al autovehiculului deținut în proprietate sau folosință (leasing, comodat etc.), din care să rezulte că ITP-ul este valabil, precum și, după caz:
-
adeverință de la angajator (pentru autovehicule deținute de persoane juridice),
-
contract de comodat,
-
copie ITP valabil la data depunerii cererii;
c) Copie carte de identitate a autovehiculului, din care să rezulte dimensiunile acestuia;
d) Copie poliță RCA valabilă la data depunerii cererii;
e) Certificat fiscal emis de Direcția Taxe și Impozite Locale a Municipiului Bacău, din care să rezulte că imobilul este înregistrat fiscal și nu există obligații restante, în situația în care solicitantul nu este proprietar;
f) Declarație pe propria răspundere privind locuirea la adresa respectivă (Anexa 4);
g) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu deține garaj și/sau un alt loc de parcare în municipiul Bacău (Anexa 5).
Alte precizări importante:
-
În cazul în care numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, atribuirea se va face prin licitație publică cu strigare, la o dată ce va fi stabilită ulterior, după analiza dosarelor, și va fi comunicată prin aceleași mijloace de publicitate.
-
Nu se poate solicita mai mult de un loc de parcare pentru fiecare apartament.
-
Condițiile de participare sunt prevăzute în Regulamentul de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință din municipiul Bacău, aprobat prin HCL nr. 372/11.09.2025.
-
Cererile cu dosare incomplete nu sunt eligibile.
Depunerea cererilor:
Cererile, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 3, Centrul de Informare pentru Cetățeni, după următorul program:
-
Luni – Joi: 07:45 – 16:00
-
Vineri: 07:45 – 14:45
Primăria Municipiului Bacău recomandă solicitanților să verifice cu atenție completitudinea dosarelor înainte de depunere.