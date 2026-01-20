Se pot depune cererile pentru atribuirea spre folosință a locurilor de parcare de reședință

Primăria Municipiului Bacău aduce la cunoștința locatarilor din imobilele de tip blocuri de locuințe colective faptul că, în perioada 21.01.2026 – 30.01.2026, pot fi depuse cereri pentru atribuirea spre folosință a locurilor de parcare de reședință din lotul #Tipografilor 1.

Imobilele arondatate lotului de parcare:

Strada Bradului – imobilele nr. 11 (scările A și B), nr. 13 (scările A și B), nr. 15

Strada Tipografilor – imobilele nr. 10, nr. 12 (scările A și B), nr. 16, nr. 18

Strada Mioriței – imobilele nr. 70 (scările A, B și C), nr. 72 (scările A și B)

Documentele necesare pentru dosar:

a) Copie CI/BI cu domiciliul stabil sau viză de reședință valabilă;

b) Copie certificat de înmatriculare al autovehiculului deținut în proprietate sau folosință (leasing, comodat etc.), din care să rezulte că ITP-ul este valabil, precum și, după caz:

adeverință de la angajator (pentru autovehicule deținute de persoane juridice),

contract de comodat,

copie ITP valabil la data depunerii cererii;

c) Copie carte de identitate a autovehiculului, din care să rezulte dimensiunile acestuia;

d) Copie poliță RCA valabilă la data depunerii cererii;

e) Certificat fiscal emis de Direcția Taxe și Impozite Locale a Municipiului Bacău, din care să rezulte că imobilul este înregistrat fiscal și nu există obligații restante, în situația în care solicitantul nu este proprietar;

f) Declarație pe propria răspundere privind locuirea la adresa respectivă (Anexa 4);

g) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu deține garaj și/sau un alt loc de parcare în municipiul Bacău (Anexa 5).

Alte precizări importante:

În cazul în care numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, atribuirea se va face prin licitație publică cu strigare , la o dată ce va fi stabilită ulterior, după analiza dosarelor, și va fi comunicată prin aceleași mijloace de publicitate.

Nu se poate solicita mai mult de un loc de parcare pentru fiecare apartament.

Condițiile de participare sunt prevăzute în Regulamentul de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință din municipiul Bacău , aprobat prin HCL nr. 372/11.09.2025 .

Cererile cu dosare incomplete nu sunt eligibile.

Depunerea cererilor:

Cererile, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 3, Centrul de Informare pentru Cetățeni, după următorul program:

Luni – Joi: 07:45 – 16:00

Vineri: 07:45 – 14:45

Primăria Municipiului Bacău recomandă solicitanților să verifice cu atenție completitudinea dosarelor înainte de depunere.