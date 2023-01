Se apropie luna iubirii – februarie. Tu știi ce cadou să îi faci persoanei iubite?

Fiecare perioada a anului are un moment special, in care oamenii isi reamintesc faptul ca trebuie sa fie mai atenti cu persoanele din jurul lor, mai ales cu persoana iubita. Astfel ca daca luna ianuarie reprezinta inceputul unui nou an, in care oamenii isi stabilesc noi rezolutii, urmatoarea luna este dedicata dragostei, in special dragostei dintr-un cuplu.

Luna februarie este speciala nu numai pentru ca este cea mai scurta luna din an, ci si pentru ca in anumite zile din aceasta se sarbatoreste dragostea. Indiferent ca se prefera varianta traditional romaneasca de Dragobete – care se sarbatoreste pe 24 februarie – sau se sarbatoreste Ziua Indragostitilor imprumutata de la americani – Valentines Day – ori poate chiar pe amandoua, romanii au de celebrat dragostea, in toate formele ei.

Cum sarbatoresc romanii Ziua Indragostitilor?

Cu toate ca este o sarbatoare imprumutata, ziua de Sfantul Valentin, cunoscuta si ca Ziua Indragostitilor, a cunoscut o popularitate foarte mare in ultimii ani, fiind sarbatorita la o scara mai larga decat Dragobetele, sarbatoarea traditional romaneasca prin care se celebreaza dragostea. De aceea exista si numeroase voci care contesta aceasta sarbatoare si autenticitatea sa.

Cu toate acestea, numarul romanilor care petrec de Sf. Valentin este tot mai mare, iar sectorul Horeca vine cu numeroase oferte si promotii tentante pentru acestia, indiferent ca isi doresc sa petreaca o noapte in oras sau un weekend la munte, de exemplu. In plus, majoritatea pub-urilor si restaurantelor organizeaza petreceri tematice in aceasta perioada, fiind un bun prilej pentru oameni de a iesi in oras si sa socializeze.

Ce cadouri pot fi oferite de Ziua Indragostitilor?

Orice modalitate de a petrece aleg sau in ce zi sa sarbatoreasca dragostea, nu pot lipsi cadourile facute in cuplu, care sa reaminteasca partenerului cat de important si iubit este. In ceea ce priveste cadourile care pot fi oferite cu aceasta ocazie, diversitatea este foarte mare, fiecare indragostit sau cuplu alegand in functie de preferintele sale.

De exemplu, un city break sau un weekend petrecut impreuna, intr-o locatie speciala, poate fi o idee de cadou pentru cei carora le place sa exploreze, pe cand romanticii vor aprecia intotdeauna un cadou personalizat, cum ar fi un set de cani personalizate cu nume, cu fotografie sau cu un mesaj special.

Cei mai practici insa pot opta pentru un cadou care sa fie si util, mai ales daca stiu ca partenerul lor de viata si-l doreste foarte mult. Daca in cazul barbatilor, un device electronic smart poate fi o idee foarte buna, pentru femei o piesa de imbracaminte sau o bijuterie va fi intotdeauna bine primita. In plus, acestea pot fi insotite si de o perna pufoasa, care sa le reaminteasca dragostea pe care si-o poarta.

De ce este contestata Ziua internationala a indragostitilor?

Celebrata pe 14 februarie, Ziua Indragostitilor este o sarbatoare care provine din occident si care a fost preluata de mai multe popoare, inclusiv cel roman. Tocmai pentru ca se sarbatoreste in mai multe tari, in aceeasi zi, aceasta mai este cunoscuta si ca Ziua internationala a indragostitilor.

Principalul motiv pentru care Ziua Indragostitilor este contestata de multi romani este faptul ca poporul roman avea deja o sarbatoare a iubirii, tot in luna februarie, pe 24, cunoscuta si ca Dragobetele. Ca urmare a cresterii popularitatii Sf. Valentin sau Zilei Indragostitilor, Dragobetele a devenit mai putin cunoscut si sarbatorit, aparand astfel teama ca se pierd tot mai multe traditii si obiceiuri populare.

Cu toate acestea, oamenii ar trebui sa profite de orice prilej pentru a celebra iubirea, iar faptul ca aceasta se poate face de doua ori nu ar trebui sa fie motiv de disputa, ci motiv pentru a se promova ambele sarbatori. Faptul ca acestea au loc in aceeasi luna au facut ca luna februarie sa fie denumita si luna iubirii.

Astfel, cu aceasta ocazie, oamenii ar trebui sa fie mai atenti si mai dragastosi cu partenerii lor de cuplu, mai ales ca in acest secol al vitezei si al tehnologiei, interactiunea si crearea unei conexiuni intre oameni este tot mai greu de realizat. De asemenea, orice prilej cu care se poate oferi si primi cadouri este un alt motiv pentru care ar trebui sa se profite de orice motiv de celebrare a iubirii, atat de Sf. Valentin, cat si de Dragobete.