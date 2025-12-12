Scos din trafic de polițiștii rutieri și introdus în arest

Polițiștii rutieri din Bacău au reținut pentru 24 de ore, un bărbat de 49 de ani, din Bacău după ce ar fi condus băut un autoturism și ar fi avariat un altul parcat.Acesta a fost introdus în Arestul I.P.J Bacău.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Bacău au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 49 de ani, din municipiul Bacău.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că acesta ar fi condus un autoturism, pe strada Izvoare și a intrat în coliziune cu un autovehicul parcat.

Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru că reprezenta un pericol pentru siguranța rutieră, bărbatul a fost scos din trafic de polițiști, reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Bacău.