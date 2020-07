Încă de la înființare, Școala Comercială și de Servicii (SCS) Bacău a reușit să șlefuiască mii de talente care, ulterior, au devenit unii dintre cei mai pricepuți și mai apreciați salariați ai diferitelor companii din țară și de peste hotare. În acest an, Școala Comercială se reinventează, proces accelerat acum de criza generată de pandemia de coronavirus.

Noutatea anului vine cu mutarea sediului din vechea adresă de pe Ștefan cel Mare, la Pasajul Revoluției, nr 3, etajul 4, în spatele clădirii vechi a Romtelecom. O mutare care a intervenit exact pe perioada pandemiei.

La noul spațiu, am venit cu o serie de îmbunătățiri, am încercat să aducem plus valoare fiecărei săli pe care o aveam înainte, să punem ceva în plus: să fie mai bună, mai spațioasă, mai frumoasă, mai luminoasă, mai utilă, mai primitoare. Sigur că ne-am păstrat aceleași principii de bază, pentru că vrem să obținem absolvenți valoroși, la toate cursurile, făcându-le la fel de serios. De aceea, echipa de lectori, în continuare, este formată din specialiști care folosesc metode actuale, tehnici didactice, care caută tot timpul să se perfecționeze, toți fiind specialiști în domeniul lor”, ne-a destăinuit Elena Șova, directorul Școlii Comerciale și de Servicii Bacău.

Spațiile de studiu au fost adaptate condițiilor impuse de pandemie, existând atât dezinfectanți, cât și marcaje privind păstrarea distanței de siguranță, numărul maxim de persoane care pot încăpea în sălile de curs etc.

„Noi sudăm cererea cu oferta”

Cunoscuta pepinieră de talente a pornit la drum în urmă cu aproape 15 ani, animată de ideea de a instrui cursanți pentru condiții reale de muncă, astfel încât, la finalizarea orelor de curs, să poată profesa, primind laude și aprecieri din partea angajatorilor, dar, mai ales, a clienților. Din start, Școala și-a propus ca, prin activitățile sale, să ajute economia cu specialiști pregătiți pentru a fi angajați, adaptând cursurile la legislația internațională, astfel încât absolvenții să poată profesa inclusiv în afara țării.

Pentru asta, însă, era nevoie de specialiști de înaltă clasă, extrem de bine pregătiți, care să poată împărtăși din experiența și cunoștințele acumulate, folosind cele mai actuale metode și tehnici didactice. Și toate acestea, având un suport tehnic asigurat de laboratoarele de practică, indispensabile cursurilor de tot felul, de la cele de înfrumusețare sau a celor care necesită sprijin informatic, la cursurile de croitorie sau a celor din domeniul serviciilor.

„Ne dorim foarte mult inserție pe piața muncii, persoanele care vin la noi să simtă, după ce termină un curs, că pot practica, pot aplica pentru un post, pot profesa într-o meserie, se simt pregătiți să facă o schimbare de macaz, în cariera profesională. Ne-am dorit ca 100 la sută dintre absolvenți să ajungă să profeseze, dar am realizat că este aproape imposibil. Și asta pentru că nu toată lumea vine la noi ca să profeseze, ci o fac din pasiune, pentru ei, pentru a vedea dacă le place cu adevărat, din simplă curiozitate. De aceea trebuie spus că noi nu facem recrutare, plasare de forță de muncă, ci doar sudăm cererea cu oferta”, a mai subliniat Elena Șova.

Cei mai mulți participanți la cursurile școlii au vârste cuprinse între 25 și 45 de ani, dar, pe perioada pandemiei, când mai ales tinerii și-au dorit să-și ocupe timpul făcând ceva, au ajuns să se specializeze și băcăuani cu limita minimă de vârstă acceptată de lege – 16 ani. Interesant este că multe dintre băcăuancele tinere se oferă modele pentru studierea în cadrul cursurilor, mai ales cele de cosmetică.

„Pe perioada pandemiei, au fost, de exemplu, surori, dar și eleve, studente sau chiar cursante care se aranjau între ele. Însă, în mod obișnuit, noi dădeam anunț și venea oricine, să zicem, care mergea la un eveniment și avea nevoie de o tunsoare, un machiaj, unghiuțe sau o coafură, toate gratis. Avem chiar și «abonate», ca să zic așa, care se oferă mereu să fie modele pentru cursanți. Totul se face sub atenta supraveghere a lectorilor. Totul este foarte strict urmărit”, a precizat Elena Șova.

Cosmetica, de la A la Z

Școala Comercială și de Servicii Bacău derulează activități de pregătire de o diversitate incredibilă, împărțite pe cinci domenii. Primul, poate, cel mai accesat, este cel dedicat înfrumusețării, zonă unde pot fi găsite aproape toate meseriile dintr-un salon de cosmetică, de la frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, inclusiv specialist în unghii cu gel, microblading (o tehnică manuală folosită pentru crearea unor fire hiperrealiste în zona părului natural de la sprânceană), până la masaj de cosmetică (anticelulitic, de relaxare sau somatic). Amintim, pentru început, cursul de Crystal Flower, o tehnică de înfrumusețare a unghiilor care, în ultima vreme, captivează din ce în ce mai multe reprezentante ale sexului frumos. În cadrul acestuia, cursanții pot afla și însuși detalii, trucuri și secrete legate de modelele de pe unghii, indiferent dacă au gel sau manichiură semipermanentă. De exemplu, pot învăța să execute, la perfecție, trei flori, două tehnici de realizare total diferite, trei măsurători pentru stabilirea dimensiunii modelului pe unghie sau trei reguli din teoria culorilor care vor ajuta în orice compoziție, dar și cum să evite trei greșeli frecvente în realizarea modelelor.

Pasionatelor de make-up le este rezervat cursul de machiaj unde vor învăța aproape tot din acest segment, de la contouring la spot ligh. Pot veni la această specializare talentatele cărora le lipsește o diplomă în domeniu și vor să-și acrediteze talentul și profesionalismul, alături de cele care stăpânesc tehnici personale ce pot fi aduse la stadiul de perfecțiune sau, pur și simplu, doamnele și domnișoarele care doresc să contureze singure un machiaj menit să le evidențieze trăsăturile fine.

În enumerarea noastră, urmează cursurile de tehnician maseor (anticelulitic, de relaxare sau somatic), certificatul obținut la finalul cursului putând fi folosit pentru deschiderea, de exemplu, a unui cabinet în țară sau străinătate, Școala având inclusiv colaboratori pentru apostilare și traducere. Apoi, la cursurile de cosmetică, de trei luni, la care participantul va învăța toată teoria și practica regăsită la baza meseriei de cosmetician, dar și să deprindă rapiditatea și promptitudinea mișcărilor de epilat ori modul plăcut și util în care se execută masajul facial.

În fine, cursul de laminare a sprâncenelor, cea mai nouă metodă de conturare a formei și culorii (ocupație care a dovedit că poate aduce venituri suplimentare, fiind suficiente trei cliente pentru a stinge toată investiția în curs), precum și cel de Dry Manichiure & Combi, sunt tot atâtea atracții pentru oricine țintește succesul în carieră.

Eveniment unic: Barbering, cu Radu Mihai Obreja (Tipu’ cu barbă) și Bogdan Cernat

Pentru un start nou în carieră, maestrul Radu Mihai Obreja (cunoscut în mediul online, dar nu numai, drept „Tipu’ cu barbă”), le va ține doritorilor cursuri de frizer, pe bune, în care aceștia pot învăța atât bazele meseriei – de la spălat, tuns, aranjat, bărbierit sau coafat – cât mai ales cum se fac contururile și tunsorile…bărbilor, detalii din ce în ce mai prețuite de mulți dintre tinerii de peste tot.

Și asta în doar cele 1-2 întâlniri pe săptămână, întinse pe parcursul unei luni întregi. La final, diploma va fi, tot „pe bune”. În plus, din această vară, Radu Obreja, împreună cu Bogdan Cernat, lectorul cu care au debutat cursurile de Frizerie la Școala Comercială (în prezent plecat în străinătate), va organiza evenimentul „Barbering Creativ”, unic în zonă. În cadrul acestui Workshop, Look & Learn, participanții vor învăța aplicat cum să tundă, astfel încât rezultatul să fie incredibil și, mai ales, aplicat fizionomiei. Practic, elevii vor studia, pas cu pas, tehnică cu tehnică, truc cu truc, secretele compatibilității dintre fizionomia unui client, forma capului și personalitatea acestuia.

„Pagina cu gust” și nu numai

Un alt domeniu regăsit în paleta de cursuri a Școlii Comerciale din Bacău este cel dedicat „alimentației publice”, sau „pagina cu gust”, cum au denumit-o responsabilii „fabricii de talente”, adresată industriei HORECA (Hotel / Restaurant / Cafenea). Aici, se regăsesc cursurile de bucătar, cofetar, ospătar, dar și recepționer, manager de turism ș.a. Oferta de cursuri a SCS include și zona perfecționării personalului TESA, unde se regăsesc ocupațiile de inspectori de „Resurse umane”, de Sănătate și Securitate în Muncă – SSM, prevenirea și stingerea incendiilor – PSI, responsabil de mediu, până la cele din zona informaticii (proiectant sisteme de securitate, inginer sisteme de securitate, grafician calculator, utilizator Microsoft Excel pentru începători, specialist în protecția datelor cu caracter personal etc) sau a contabilității, de prim ajutor, curs de igienă, indiferent de domeniul de activitate (fie că vorbim de unități de asistență medicală, colectivități de copii și tineri, unități de cazare – hoteluri, moteluri, cabane etc., servicii de producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor, inclusiv alimentație publică și colectivități sau servicii de tip dezinfecție, dezinsecție și deratizare etc., administrator de condominium (de bloc) sau instructor de fitness. La final, reținem și zona de training și team building.

„Sunt cursuri de perfecționare, la liber, unde poți opta pentru «time management», atunci când simți că faci o treabă bună, dar ai probleme cu organizarea timpului, cursuri de comunicare, dacă simți că, de câte ori vrei să spui ceva, ți se pare că celălalt nu prea înțelege ce vrei să-i transmiți”, a subliniat Elena Șova, reprezentanta Școlii Comerciale Bacău.

Bonificații, pe bandă rulantă

De netrecut cu vederea sunt și reducerile și promoțiile speciale acordate de organizatorii cursurilor. Astfel de bonificații pot obține atât cei care se înscriu printre primii cât și, în semn de recunoștință, cursanților care vin cu un grup de prieteni interesați să își obțină certificarea într-o meserie. Acestora li se adaugă și cei din altă localitate, care pot obține reducere de cazare în oraș, tocmai pentru a putea veni cu regularitate la cursuri. În plus, trebuie știut că în prețul cursului, sunt incluse toate materialele, iar taxa poate fi achitată și în rate.

Având în vedere faptul că oamenii optează pentru noi (piața fiind destul de ofertantă), ne face să credem că avem, în primul rând, o gamă de cursuri destul de diversificată și atractivă. Asta așa, la prima vedere, deoarece ei nu ne cunosc. E ca atunci când alegi o carte după copertă și, abia după ce începi să o citești și să o aprofundezi, îți dai seama de calitatea ei. Așa îmi imaginez că stau lucrurile și cu clienții noștri, ei ne aleg. Iar, pentru noi, cei care ne trec pragul nu sunt niște simpli oameni, sunt prietenii noștri, cărora căutăm să le oferim un mediu de învățare, iar asta se vede în investițiile din laboratoarele de practică, în lectorii profesioniști cu care colaborăm și în calitatea cursurilor pe care le urmează. Ne dorim ca acel om când pleacă de la noi să își spună în gând «A meritat această investiție în mine!» sau să exclame: «A fost o CARTE EXCEPȚIONALĂ, pe care o voi recomanda și altora». Cel mai mult ne recomandă foștii noștri cursanți. Prin urmare, am să vă rog să nu ne credeți pe cuvânt, ci să îi întrebați pe ei. Un lucru e cert: dorim să devenim constructorul principal al viitorului profesional al clienților noștri. Realizăm și vom realiza cursuri de actualitate, la finalizarea cărora fiecare dintre absolvenți să fie dorit de către angajator și să devină un om de bază în cadrul firmei/instituției la care va lucra”, a mai punctat Elena Șova, directorul Școlii Comerciale Bacău