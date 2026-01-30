Satul izolat care nu are nici o cale de acces cât de cât practicabilă

Satul Dumbrava este practic izolat din cauza lipsei infrastructurii rutiere adecvate. Drumul principal de acces este un drum de piatră, care devine impracticabil pe timp de ploaie, noroi sau zăpadă, iar majoritatea ulițelor sunt drumuri de pământ neamenajate, ceea ce face deplasarea dificilă sau chiar imposibilă în condiții adverse.

Această situație afectează direct siguranța și sănătatea oamenilor, deoarece serviciile de urgență – Ambulanța și Poliția – întâmpină dificultăți majore în a ajunge în sat. În unele cazuri, intervenția este întârziată sau chiar imposibilă, punând în pericol viața locuitorilor.

Copiii au acces doar la un microbuz școlar care nu urcă pe dealuri și este lăsat doar în centrul satului, ceea ce îi obligă să meargă aproape un kilometru pe jos, pe drumuri greu accesibile, pentru a ajunge la școală. Aceasta contravine dreptului lor la educație în condiții sigure.

În lipsa unui transport public pentru adulți, locuitorii sunt nevoiți să meargă pe jos distanțe mari, între 2 și 3 kilometri până la șoseaua asfaltată și chiar 5 kilometri peste dealuri pentru a accesa servicii medicale, sociale și administrative în comuna Răchitoasa.

Menționez că am făcut și continui să fac demersuri către Prefectura Județului Bacău, Primăria Comunei Răchitoasa, Consiliul Județean Bacău, Avocatul Poporului, Senatul României, Parlamentul European, dar și către mass-media locală și națională pentru a atrage atenția asupra acestei probleme. În lipsa unor măsuri urgente, voi fi nevoit să extind și să intensific toate aceste demersuri pentru a proteja drepturile și siguranța comunității noastre.

Prin această sesizare, solicit sprijinul presei române pentru:

Atragerea atenției publice asupra izolării satului Dumbrava și condițiilor inumane în care trăiesc locuitorii;

Investigarea situației și realizarea unor materiale jurnalistice care să reflecte realitatea trăită de comunitate;

Presiuni asupra autorităților locale și județene pentru demararea imediată a asfaltării drumului sătesc Dumbrava și modernizarea infrastructurii rutiere;

Susținerea dreptului cetățenilor la un trai decent, acces facil la servicii și siguranță.

Este esențial ca vocea noastră să fie auzită, iar problemele noastre să nu fie ignorate. Vă mulțumesc anticipat pentru implicarea dumneavoastră.

Cu stimă,

Gociu Valentin

Sat Dumbrava, comuna Răchitoasa, județul Bacău

