Șanse mai mari la viață pentru pacienții critici: 26 milioane lei pentru blocul operator al SJU Bacău

Investiție pentru viață: 26 de milioane de lei din fonduri europene pentru modernizarea blocului operator al SJU Bacău – proiect esențial pentru tratarea politraumei și salvarea pacienților critici

Spitalul Județean de Urgență Bacău va implementa un proiect de peste 57 de milioane de lei pentru modernizarea și dotarea blocului operator, dintre care 26 de milioane de lei provin din fonduri europene. Investiția reprezintă un pas major în consolidarea capacității unității medicale de a trata cazurile critice și politraumatismele severe.

Cererea de finanțare a fost depusă în august 2025, la doar câteva luni după preluarea mandatului actualei conduceri.

„Cererea de finanțare pentru acest proiect a fost depusă în august 2025, la doar câteva luni după ce am preluat mandatul de manager, la 1 februarie 2025. Această finanțare cu fonduri europene este a doua obținută de când am preluat conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău, primul proiect fiind cel destinat UAVCA, confirmând angajamentul meu ferm pentru atragerea de resurse europene și modernizarea spitalului. Această investiție vizează în mod direct blocul operator, cu impact major în special pentru Secția de Ortopedie și Secția de Neurochirurgie, două dintre cele mai solicitate structuri în tratarea pacienților cu traumatisme grave și intervenții chirurgicale complexe”, a declarat Ec. Ion-Marius Savin, managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Prin acest proiect vor fi achiziționate echipamente medicale moderne, de înaltă performanță, care vor permite realizarea intervențiilor chirurgicale în condiții de maximă siguranță, precizie și eficiență. Modernizarea blocului operator va contribui direct la reducerea timpului de intervenție și la creșterea șanselor de recuperare pentru pacienții cu traumatisme severe, afecțiuni ale coloanei vertebrale sau leziuni neurochirurgicale complexe.

Importanța investiției este susținută și de datele din activitatea spitalului: în anul 2024, Spitalul Județean de Urgență Bacău a tratat 46.724 de pacienți, dintre care 326 de adulți și 91 de copii au fost politraumatizați. Unitatea medicală deservește peste 600.000 de locuitori și reprezintă principalul centru care preia cazurile grave din județ și din zonele învecinate.

Modernizarea blocului operator va însemna, concret, mai multe intervenții realizate la Bacău, reducerea transferurilor către centre universitare și creșterea șanselor la viață pentru pacienții aflați în stare critică.

„Atragerea acestor fonduri europene reprezintă un rezultat concret al angajamentului meu de a dezvolta Spitalul Județean de Urgență Bacău și de a asigura condiții moderne atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Voi continua să atrag finanțări și să implementez proiecte care contribuie direct la creșterea calității actului medical și la salvarea de vieți”, a mai precizat managerul unității medicale.

Proiectul confirmă direcția strategică de dezvoltare a Spitalului Județean de Urgență Bacău, orientată spre modernizare, performanță medicală și creșterea capacității de răspuns în situații critice.