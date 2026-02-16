Salina Târgu Ocna s-a umplut de inimioare și baloane roșii

Salina Târgu Ocna s-a transformat, în această perioadă, într-un decor dominat de inimioare și baloane roșii, în cadrul unei amenajări tematice dedicate lunii iubirii.

La câteva sute de metri în subteran, galeriile saline au fost decorate cu aranjamente în nuanțe de roșu și alb, instalații cu baloane în formă de inimă și zone special pregătite pentru fotografii. Organizatorii au creat un cadru festiv, menit să ofere vizitatorilor o experiență diferită față de obișnuitele tururi ale minei.

Reprezentanții salinei au anunțat că spațiul a fost adaptat pentru a găzdui atât cupluri, cât și familii sau grupuri de prieteni care doresc să marcheze această perioadă într-un mod inedit, într-un mediu cu microclimat specific.

Salina Târgu Ocna, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din județul Bacău, atrage anual mii de vizitatori, fiind apreciată atât pentru beneficiile asupra sănătății, cât și pentru evenimentele tematice organizate în spațiul subteran.