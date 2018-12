Este stilist protezist de unghii. Și formator în colaborare cu Academia Nolia, cu sediul în Oradea. Și trainer. Predă cursuri de perfecționare cu gel, de Tehnică One Stroke, Bridal Experince Design și Aqua Ink. Cu ajutorul ei am intrat într-o altă lume, o lume, recunosc, necunoscută mie, dar care m-a fascinat. Am intrat în magia Sărbătorilor, pictând. Și nu orice. Pictând unghii. Mentor mi-a fost Luiza. Ioana Luiza Budău, o tânără băcăuancă ambițioasă, frumoasă, inteligentă, muncitoare, care se joacă cu tehnicile, culorile și materialele pentru a aduce fericire. Fericirea clientelor care își doresc unghii perfecte.

Am intrat în salonul Luizei cu reținere. Auzisem de ea, știam ce face, e deja un nume în domeniul ei, dar mă simțeam cumva … altundeva. Dar zâmbetul ei larg și ușurința cu care mânuia pensulele, forfecuțul, cleștele și pusher-ul, pentru modelarea unghiilor unei doamne, m-au fascinat instant. Fața îi era luminată doar de o mică lampă. Era concentrată și parcă m-am simțit stingheră că am deranjat-o în momentul ei de creație. Momentul ei! Am tăcut și am urmărit-o… „În meseria aceasta, munca bate talentul. Mulți poate zic că nu e chiar așa de greu să fii manichiuristă, dar fără muncă nu faci nimic. Absolut nimic. Iar singurul mod prin care poți să faci un lucru foarte bun este să iubești ceea ce faci…”, îmi spune parcă în șoaptă, în timp ce fixa gel pe o unghie. Iar discuția a curs apoi, mai bine de o oră, de parcă ne știam de ani de zile.

Primul kit…

– Cum a început totul? Ești în această branșă de ani buni. Deja ești un nume, colaborezi cu renumita Academie Nolia, ești trainer, ai deja propriul tău business. Deși ești foarte tânără!

– Această Academie s-a format după ce s-a reușit crearea unui grup de traineri. Suntem cinci traineri pe toată țara, eu reprezint zona Moldovei, până în Botoșani. Am început să colaborez cu ei, după ce am mai colaborat cu alte firme, dar Nolia Academy este ceva mai nou, este o firmă care produce produse de manechiură de înaltă calitate. M-au cooptat și am ajuns să le fiu trainer și distribuitor. Așa a început totul.

– Spui de această colaborare, dar începutul tău în această meserie când a fost? Știu că ai terminat Colegiul de Artă, la canto clasic. Cum a fost parcursul tău de la muzică… la această artă a manichiurii?

– Începutul este undeva în urmă cu 11 ani. Am făcut, într-adevăr, canto clasic, chitară și pian, din clasa a V-a până în clasa a XII-a. A fost cea mai frumoasă perioadă atunci din viața mea. Dar parcă mi-am dorit altceva. Și tot în artă. Și manichiura e tot o artă. E acel talent. Nu poate oricine să facă manichiură. Așa că drumul meu în acest domeniu a început undeva în 2009, când o mătușă mi-a cumpărat un kit de unghii, cu tot cu instrucțiuni. Prima mea clientă a fost o prietenă, căreia i-am pus unghiile, apoi i-au căzut toate, pentru că habar nu aveam la acea vreme ce trebuie să fac, m-am apucat din nou de citit, am vrut să văd unde am greșit, chiar am sunat și la producătorul acelui kit să aflu ce s-a întâmplat, pentru că eu respectasem exact instrucțiunile și de fapt ei uitaseră să îmi trimită un primer, acea substanță care face legătura între unghia naturală și gelul ce se aplică peste. În fine, m-am ambiționat, mi-am dat seama că îmi place să lucrez pe unghii și imediat m-am înscris la un curs, în Brașov, un curs basic. Exact așa a început totul… Au urmat și altele, dar primul curs serios a fost în Prato, Italia, cu Anjelika Kovylina, un curs de construcție și de pictură pe unghii. Acolo mi s-a zis că am un talent aparte și să fac mai mult în tot ce înseamnă manichiură.

– Iar asta ți-a dat curaj.

– Da. Am fost cooptată imediat de Diamond Nails, să le fiu distribuitor și trainer. Așa a început și prima colaborare cu o firmă de profil. Prin această promovare de fapt am lucrat și la promovarea mea. În primii trei ani de colaborare cu ei deja predam și eu primele cursuri, în numele acestei firme. Adică din elev, am ajuns profesor. Au urmat apoi colaborări cu alte nume cunoscute în România, tot ca trainer și distribuitor, dar în tot acest timp eu am învățat și m-am perfecționat. Cred că am peste 30 de cursuri făcute, de când am început. Și acum, în fiecare an particip la cel puțin 2-3 cursuri pentru a mă perfecționa, pentru a ține pasul cu tendințele, pentru a fi cât mai bună în acest domeniu. Și mă refer la cursurile făcute de mine, nu la cele pe care le predau. În tot acest timp am lucrat la salonul meu, mi-am format o clientelă, mi-am făcut un nume: Luyza Nails. Așa mă cunoaște lumea. Luyza Nails și, mai nou, Luiza Nails – Nolia Trainer. Aici în salon am pus mereu în practică ceea ce învățam, tot aici am și predat cursuri.

Și elev, și profesor

– Cum a fost această trecere, de la cel care a învățat mereu, la cel care vrea să învețe și pe alții ceea ce știe? Deci de la elev la profesor cum ai spus.

– Nu a fost greu. A venit de la sine. Când am început să și predau nu erau așa de mulți traineri ca acum pe piață și mi-a fost foarte ușor să arăt și altora ceea ce eu știam și făceam la salon, să predau ceea ce eu învățam. Nu era nicio schemă cum e acum… Acum trebuie să știi psihologia clientului, psihologia elevului, nu e așa… că toată lumea poate. Acum nu mai este așa. Atunci era doar teorie și să explici ceea ce faci. Acum e mai complicat, trebuie să știi tehnici moderne, să cunoști materialele, să ai… acel ceva! În 2012-2013 am avut un boom de cursuri. Am avut cursuri și cu 7 fete deodată. Era altceva, eu eram luată de val, mă fascina tot ce mi se întâmpla. Acum se lucrează altfel. Dar mereu am fost și elev, și profesor. Mereu am avut o schemă autodidactă foarte bine stabilită. Și, bineînțeles, îmi fac mereu modelele mele, pictez mereu, mă formez. De aceea spuneam la începutul discuției noastre că munca bate talentul. Nu poți altfel. Nu ai cum! Trebuie să muncești mult ca să-ți fructifici acest talent.

– Este un talent costisitor? Te poți susține singură acum?

– Este. La început nu am putut să mă descurc fără ajutorul mamei și fără acel kit dăruit de mătușa mea. Dar, cu timpul, am devenit independentă financiar. Acum e o meserie care aduce și bani. Acum nu te mai numești manichiurist, ci stilist protezist de unghii în Nomenclator. Nu am avut niciodată teama concurenței, mi-am spus că întotdeauna este loc pentru toată lumea și că așa cum sunt eu ca om, nu poate fi și altcineva. Iar clientul alege. E foarte simplu.

Ce se poartă? Ce ni se potrivește

– Am văzut pe pagina ta de Facebook că ne inviți să pictăm împreună magia Sărbătorilor. Să participăm la Christmas Design. Ce se poartă? Ce sfaturi ne dai pentru a arăta mereu bine, pentru a avea o manichiură în trend, dar care ne și caracterizează.

– Nu e chiar așa de simplu pe cât pare… (râde, n.r.). V-am spus de acea psihologie a clientului pe care trebuie să o știi, să o simți, să știi să o susții, să îi observi atitudinea. Trebuie să cunoști tipul de unghie, pregătirea corectă a unghiei de bază, trebuie să știi de apex, de zona de stres și curba C, de aplicarea corectă a șablonului în funcție de forma aleasă, pilirea are și ea o tehnică. Apoi, trebuie să știi puțin să citești un om. Nu e ușor, dar asta vine și odată cu experiența, cu practica în domeniu.

Ce se poartă? Culorile anului se stabilesc de către Pantone Color Institute, culori preluate și puse în scenă de către marii designeri la NY Fashion Week. Culorile pentru sezonul toamnă/iarnă 2018 sunt: nebulas blue, martini olive, russet orange, gray și derivate din acestea. Se poartă foarte mult și animal print-urile. Dar nu ținem strict de aceste culori. Trendul nu influențează neapărat și domeniul unghiilor. Sunt culori foarte variate și modele foarte variate, poți fi și extravagant, și la modă, și clasic, cum vrei.

– Se mai asortează culoarea aplicată pe unghie cu ceva din ținuta purtată?

– Ca principală regulă: culoarea de pe unghia de la mână trebuie să fie la fel cu cea de la picioare. Apoi, se poate asorta culoarea unghiei cu rujul sau cu o eșarfă pe care o purtăm, cu o curea. Dar nu putem avea unghii galbene, de exemplu, dacă noi ne îmbrăcăm în blugi sau purtăm stil office. Cred că fiecare meserie cere o anumită manichiură. Nu sunt de acord cu unghiile foarte lungi la o persoană care ocupă o anumită funcție de conducere, cum nu este deloc indicată o astfel de manichiură nici la persoanele care lucrează în domeniul medical. Ca și culori: la o ținută clasică în negru, unghia poate fi roșie, nude, cu un sclipici șampanie, fără a exagera. Iar la o astfel de ținută, da, se poate purta și acel galben pe unghii, dacă avem un pantof galben, de exemplu. Însă trebuie măsură în toate și să ținem cont de coloristica de ansamblu, dar și de atitudine. Trebuie să știi să le porți. Să știi să porți orice culoare. Apoi, contează foarte mult și ce aplici. Nu poți să aplici o ojă termică de exemplu din albastru în roz iarna, ci, poate, una din bordo în roșu, sau în culori mai reci. Vara, se poartă culori calde și pastelate, iarna mai reci și închise ca ton. Trebuie să se țină cont și de sezon. Eu folosesc, cu produsele Nolia, culori pigmentate, geluri autonivelante, pietricele, accesorii. Se poartă tot ceea ce ne reprezintă, în final.

– Ca forme? Ce se poartă? Am văzut că lucrezi pe forme tip migdală, pătrat arcuit și balerină. Asta se cere?

– Sunt forme de unghii construite. Deci, nu unghia clasică. Migdala e forma asemănătoare sâmburelui de migdală, ascuțit la vârf, balerina e ca poantele de la balerină, deci teșite în vârf, iar pătratul arcuit e cu acel arc de 40-50 de grade, o formă foarte cerută în salon. Dar de purtat se poartă orice.

– Mărimea unghiei cât trebuie să fie?

– Eu aș prefera ca toate persoanele să poarte unghiile ușor peste buricul degetelor. Că e unghie clasică, rotunjită sau pătrată, e bine să fie măcar de doi milimetri peste buricul degetului. Se poartă și unghiile lungi, în funcție ce vrea fiecare clientă.

– Imprimeuri la modă?

– În ultima perioadă, se poartă unghiile uni, eventual cu forme geometrice pictate doar pe o singură unghie. Dar sunt cliente care cer desene pe toate unghiile. Se poartă și folia de transfer, care se lipește pe unghie și dă anumite forme foarte interesante. Cred că acesta va fi must have-ul în acest sezon. Însă ora exactă e dată de Rusia! De acolo a pornit și tehnica combined manicure, tot de la ruși a pornit și tehnica aplicării lacului de culoare sub cuticulă, tot de la ruși acum nu mai spunem buricul degetului, ci fald distal. Ei dau tonul în tot! Apoi, cele mai noi design-uri pentru unghii se prezintă în Bologna la Wordwide Cosmoprof, în fiecare primăvară. Acolo afli toate noutățile. Acolo te resetezi. Acolo vezi tot ce se poartă!

În loc de final

– Ca de final: cine este acum, după cei 11 ani de când a început totul, Ioana Luiza Budău?

– Sunt un om bun și muncitor, o manichiuristă în continuă creștere, care vrea să ajungă trainer internațional și să câștige Concursul Nailpro, cea mai grea și cea mai prestigioasă competiție din Europa, la momentul acesta, în unghiile tehnice. Dacă ajung și la acel vârf, voi fi un top master. Asta îmi doresc cel mai mult. Și am să muncesc mereu pentru a-mi împlini acest vis.

„Îi mulțumesc mătușii mele, Regina, și prietenei mele, Alexandra, pentru că mi-au deschis «poarta» spre această meserie minunată, iubitului meu, care m-a dus la toate cursurile peste tot în Europa și a fost acolo când am avut nevoie de el, și părinților mei că m-au sprijinit necondiționat și au avut încredere în mine.”

„Provin dintr-o familie de artiști. Mama mea pictează, fratele meu a făcut sculptură, unchiul meu, la fel, mătușa pictează și ea. Iar manichiura este și ea, acum, o artă. Și să știi să faci unghiile e o artă! Deci și eu sunt o artistă în familia mea!”



Director creativ: Luiza Budău

Make up artist: Roxana Tăbăcaru

Fotograf: Mihai Tăbăcaru

Tehnician unghii: Luiza Budău

Model: Diana Luntraru Paic