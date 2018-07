Nu sunt foarte mândru de Bacăul meu și aș vrea să știu că nu atrag prea multe critici din partea celor care nu sunt de acord cu mine. Dar, sincer să fiu, nu aș prea recomanda orașul celor care vor să vină pe la noi. Să zicem că aș indica anumite locuri din județ, unde ar putea să vadă lucruri care i-ar încânta.

Dar, cu o floare nu se face primăvară. Admit că s-au întâmplat chestii (puține la număr) în urbea noastră.

De exemplu, am fost cu toții pe afară (mai mult sau mai puțin) și am tot văzut lucruri, astfel încât să putem face o comparație între ce avem noi și cum e treaba pe la ei. Plus că am mai învățat (unii dintre noi) cum trebuie respectate regulile, astfel încât să ne fie bine tuturor.

În fine, norocul nostru a fost că ne-a lăsat Ceaușescu moștenire un aeroport (care, de fapt, n-a fost contribuția exclusivă a tiranului, ci mai curând efortul comun al părinților și bunicilor noștri). Așa au ajuns mulți dintre băcăuani să cunoască din neștiutele lucruri ale străinătății, să învețe de la ei, ca mai apoi să revină acasă cu lucrurile bune împrumutate de acolo.

Prin urmare, partea excelentă pe care o văd este de departe investiția inspirată în poarta deschisă către lumea întreagă. Avem, fără niciun dubiu, cel mai modern aeroport (asta pentru că e cel mai nou, nu din alte motive), modernizat cu bani mulți (nu atât de mulți câți s-au îngropat în „comediile” de autostrăzi, de exemplu).

Dar, măcar, din asta românul poate beneficia din plin, în termeni reali. Să recunoaștem că acum ne vine mai ușor să călătorim prin lume, parcă îți vine să mai stai prin sala de așteptare, nu înghesuit în puținii metri pătrați din fosta aerogară, în caniculă sau frig. Bine ar fi ca și companiile care să opereze pe aeroportul din Bacău să fie mai multe la număr, rupând astfel supremația singurei firme cu rezonanțe albastre.

Nu de altfel, dar, personal, de multe ori, am fost nevoit să folosesc altă cale de acces spre străinătăți, avioanele din Bacău neavând traseu spre destinațiile alese de mine. În concluzie, le-aș acorda bulina roșie celor care au dus la bun final proiectul aeroportului, sperând totodată la o centură ocolitoare și, desigur, o insulă de petrecut timpul liber. Să fie!!!