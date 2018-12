Casa „Vasile Alecsandri”, clădire aflată în Bacău, pe str. George Apostu, are o istorie sinuoasă. A fost proprietatea familiei poetului, apoi a gen. Dragomir Badiu, care a înființat primul așezământ de cultură din orașul Bacău: Casa de Sfat și Citire „Vasile Alecsandri”.

Clădirea a fost naționalizată, înscrisă în lista monumentelor istorice, a găzduit o grădiniță, iar după Revoluție a fost retrocedată Floricăi Urziceanu, fiica generalului.

În anul 2000, aceasta a vândut-o firmei Info-Terra, aparținând cetățeanului italian Mario Maggi, care a lăsat-o în paragină. Noul proprietar dorea să o vândă, motiv pentru care a contestat în instanță clasarea clădirii ca monument istoric.

Valoarea estimată de vânzător era de 153.000 de euro. În primăvara 2018, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins recursul declarat de Mario Maggi. Casa fiind scoasă la vânzare, instituțiile statului au fost invitate să-și exercite dreptul de preempțiune. Ministerul Culturii și Identității Naționale a spus „pas”.

S-a ajuns la 132.000 de euro

Pe 18 decembrie 2017, cu doar două zile înainte de a expira termenul, Consiliul Județean (CJ) Bacău a aprobat proiectul privind exercitarea dreptului de a avea întâietate la cumpărare.

S-au bucurat aleșii, dar și mai mult s-a bucurat prof. Dr. Ioan Dănilă, cel care a luptat pentru salvarea Casei „Alecsandri”. El a declarat, atunci, că nu se aștepta ca proiectul să obțină voturile necesare și le-a mulțumit consilierilor, apoi le-a amintit că 2018 este Anul Marii Unirii, Anul European al Patrimoniului Cultural și Bicentenarul Vasile Alecsandri.

Era înainte de decizia finală a ÎCCJ, prin urmare nu se știa dacă dreptul de preempțiune va mai funcționa. După respingerea recursului declarat de italian, nimic nu mai stătea în calea tranzacției, așadar au început negocierile.

„Discuțiile sunt foarte înaintate, noi am făcut o ofertă, proprietarul a făcut o contraofertă și am ajuns la prețul final de 132.000 de euro, cu tot cu teren. Dreptul de preempțiune viza doar casa și amprenta la sol, dar am negociat să luăm și terenul. Mai avem marți o întâlnire pentru a completa dosarul deoarece noi am solicitat o împuternicire actualizată a doamnei care îl reprezintă pe Mario Maggi”, a declarat Sorin Șova, consilier județean, șeful comisiei care s-a ocupat de achiziție.

„Sperăm ca sfârșitul acestui an să ne găsească proprietari a ceea ce a mai rămas din Casa «Vasile Alecsandri»”, a declarat Silviu Pravăț, vicepreședintele CJ Bacău. Valoarea de cumpărare trebuie aprobată în plenul CJ Bacău, apoi, cu altă hotărâre, aprobată rectificarea prin care suma va fi inclusă în buget.