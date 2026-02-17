Revista „Ateneu” din Bacău, premiată la Gala UZPR pentru 100 de ani de excelență în presa scrisă

Revista Ateneu din Bacău a fost distinsă cu Premiul pentru Presă Scrisă în cadrul Galei Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), luni seară, la Teatrul „Ion Creangă”, într-un eveniment care a celebrat performanța și profesionalismul în mass-media românească.

Distincția a fost acordată publicației băcăuane cu prilejul împlinirii a 100 de ani de apariție neîntreruptă.

Premiul reconfirmă rolul esențial pe care revista Ateneu l-a avut, de-a lungul unui secol, în promovarea culturii, literaturii și valorilor jurnalismului de calitate, devenind un reper al presei culturale din România.

În cadrul aceleiași gale au mai fost premiați:

Carte de presă – Mircea Pospai și Rodica Pospai Păvălan, pentru volumul „Nicolae Dragoș, poetul-jurnalist, jurnalistul-poet” (Filiala Dolj);

Radio – Radio France International, pentru emisiunea „Moldova Zoom”;

Televiziune – Alina Grigore (TVR Info), pentru emisiunea „Frontul”, și Adriana Stoian (Euronews), pentru „Euroeducația”;

Presă online – Proiectul transfrontalier „Pulse”, HotNews;

Tineri jurnaliști – Victor Vreme, România TV, București;

Fotoreportaj – Lucian Tudose;

Corespondent de război – Cristian Lupașcu, AGERPRES – reporter Ucraina;

Management presă – Florin Brușten, Radio România Regional;

Filiala anului – Filiala Iași, președinte Grigore Radoslavescu;

Opera Omnia – Mario H. Balint, Filiala Caraș-Severin;

Premiu Special – Doina Dabija (publicația „Literatură și Artă” din Chișinău), Centrul de Presă Basilica și Andreea Esca (ProTV), pentru 30 de ani de activitate în presă.

Seara de gală a reunit jurnaliști de renume, membri ai UZPR din Austria, Republica Moldova, Serbia, Spania și Italia, alături de personalități publice, reprezentanți ai mediului academic și cultural, precum și oficiali și directori din mass-media.

Premiul obținut de revista Ateneu confirmă încă o dată prestigiul publicației băcăuane și contribuția sa constantă la dezvoltarea presei și culturii românești.