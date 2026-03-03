Restricții de circulație pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7). Se montează panouri fonoabsorbante și plase anticoliziune

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași anunță instituirea unor restricții de circulație pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7), începând de astăzi, 3 martie 2026, ca urmare a demarării unor lucrări de montare a panourilor fonoabsorbante.

Intervențiile au loc între km 11+200 și km 11+400, pe Calea 1, sensul de mers Bacău – Iași. În acest sector, banda de urgență și banda 1 de circulație sunt închise, iar traficul este deviat pe banda a doua.

Totodată, între km 3+900 și km 4+100, se montează plase anticoliziune pentru păsări. În această zonă, restricțiile vizează doar banda de urgență.

Potrivit DRDP Iași, lucrările sunt programate să se desfășoare pe durata mai multor zile, în intervalul orar 12:30 – 18:00.

Reprezentanții instituției le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte semnalizarea temporară instituită în zonă și indicațiile echipelor din teren, pentru a evita producerea unor incidente.