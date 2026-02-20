„Resetarea” termenelor în urbanism: dosarele blocate intră sub regula avizării tacite

Începând cu 2 februarie 2026, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse prin OG nr. 7/2026, procedurile de avizare în domeniul urbanismului și al autorizării construcțiilor intră într-o nouă etapă. Actul normativ stabilește un moment de referință – un veritabil „T0” – pentru toate documentațiile aflate deja în curs de avizare, dar care nu primiseră un răspuns până la data intrării în vigoare a noilor reguli.

Concret, pentru dosarele depuse anterior, dar nesoluționate, termenele legale de 15 sau 30 de zile încep să curgă din nou de la 2 februarie 2026. Măsura vizează deblocarea situațiilor în care documentațiile au rămas „în așteptare” în cadrul instituțiilor avizatoare, fără un răspuns explicit – fie el favorabil sau negativ.

Textul ordonanței prevede clar că, pentru documentațiile aflate în curs de avizare la momentul intrării în vigoare a actului normativ și pentru care nu au fost obținute avizele sau acordurile necesare, termenele procedurale se reiau de la zero, calculându-se de la data de 2 februarie. Prin urmare, noile reguli nu se aplică doar cererilor depuse după această dată, ci și celor deja existente în circuitul administrativ.

În practică, asta înseamnă că pentru dosarele „uitate prin sertare” începe să curgă un nou termen legal: de regulă 15 zile pentru majoritatea avizelor și 30 de zile pentru procedurile mai complexe sau cele care implică avize din partea unor comisii de specialitate. Instituțiile sunt obligate să emită un răspuns în acest interval, să solicite clarificări sau să respingă motivat documentația.

Dacă autoritatea publică nu reacționează în noul termen procedural, intervine sancțiunea avizării tacite. Documentația este considerată completă, iar avizul se consideră acordat implicit. În acest caz, beneficiarul poate continua procedura de autorizare pe baza dovezii depunerii inițiale și a unei declarații pe propria răspundere că nu a primit niciun răspuns în termenul legal.

Regula resetării termenelor și a avizării tacite este una generală, însă ordonanța prevede și excepții, în special pentru instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, unde termenele sunt reglementate prin proceduri speciale.

Pentru dezvoltatori, investitori sau persoane fizice care au dosare blocate, modificările aduc o clarificare importantă: procedurile nu trebuie reluate de la zero. Este suficientă monitorizarea noului termen procedural declanșat la 2 februarie 2026, moment de la care începe să curgă un nou interval legal de soluționare.