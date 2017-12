Sala Sporturilor a găzduit vineri seara un meci demonstrativ jucat de generația 1990-2000 a FCM Bacău în amintirea foștilor jucători ai „galben-albaștrilor” Neculai Alexa, Florin Ganea și Sorin Condurache O lecție de viață Kilograme în plus și fire de păr în minus. Astea sunt singurele diferențe. Aa, și ar mai fi una: pe vremea când jucau cu adevarat, veneau mii de oameni în tribune. Acum, în tribuna Sălii Sporturilor, s-au adunat doar 200 de suflete. Dar cei prezenți au ce vedea. Iar cei care au lipsit, au ce regreta. Înainte de toate, o lecție de fotbal. Și apoi una de viață. Să începem cu cea de-a doua. Vineri, 22 decembrie, la 28 de ani de la Revoluție și cu trei zile înaintea Crăciunului, generația 1990-2000 a FCM Bacău s-a reunit pe parchetul Sălii Sporturilor pentru un joc demonstrativ menit să cinstească amintirea celor care au fost Niculae Alexa, Florin Ganea și Sorin Condurache, toți disparuți prea devreme dintre noi. Alexa ne-a părăsit la 53 de ani, în 2015. Și tot atunci ne-a lăsat Ganea. La nici 40 de ani. Iar acum două luni, a plecat de pe acest pământ Condurache, care de-abia aniversase împlinirea a 49 de ani. Memorialul „Alexa-Ganea- Condurache” constituie un gest de respect la adresa celor trei foști jucători ai Bacăului. Un gest de respect făcut de toti cei prezenți vineri la sala Sporturilor: fotbaliști și spectatori. Lecția de viață se încheie cu vorbele lui Ghiță Poenaru: „Până la urmă, acesta este doar un început. Merită să le mulțumim celor care au venit și să le transmitem celor care au lipsit că îi așteptăm la următoarea ediție”. …și de fotbal Acestea fiind spuse, poate să înceapă lecția de fotbal. Mai ales că arbitrul Sergiu Mavriche așează mingea la centrul terenului. Iar Trofin nu stă pe gânduri și-l încearcă pe Daniel Bogdan cu un șut sănătos. Bogdan umple poarta; la propriu si la figurat. Cum să-i dai gol? Uite-așa! Ne va arăta curând un puști luat de Marius Croitoru sub tutela sa la Timișoara: Flavius Toboșaru. Primul gol îl marchează însă echipa lui Bogdan prin Petrică Firici, care înscrie la colțul scurt cu toată opoziția lui Gireadă. E 1-0, iar „albaștrii” țin de rezultat. Și de minge. Cam greu să-i iei mingea lui Giani Capușă, însă dacă te numești Tibi Căpușă și joci la campioana en-titre a României, Viitorul Constanța, i-o iei până la urmă. Și-l lansezi pe „Ață” Lovin pentru 2-1. Apoi iese la rampă fostul coleg al lui Lovin de la FCM Bacău și Steaua, Andrei Cristea, care-i pasează lui Toboșaru: 3-1. Vine și pauza, însă transversala lui Bogdan continuă să se zguduie. Așa, ca să se știe că a șutat Ionică Serea! Robinetul cu goluri Serea nu se multumește însă cu transversala din primul mitan. Începe repriza cu golul de 4-1. „Albaștrii” gâfâie. De vină nu sunt doar kilogramele. Mai sunt și anii. Cu atât mai mult cu cât „dincolo”, la „galbeni”, Tibi Căpușă este de netrecut. Iar media de vârstă scade serios dacă îi adaugi pe gemenii lui Gică Ganea, pe Trofin junior, pe David Croitoru și pe golgheterul Flavius Toboșaru. Într-un moment de respiro, Firici aruncă o privire peste notițele cronicarului. „Care golgheter?”, se încruntă în glumă Petrică. N-ai timp să-i răspunzi pentru că, imediat după ce Giani Căpușă înscrie golul serii („bombă” sub transversală), iar Mocanu punctează pentru 3-4, Firici reușește egalarea. Cu o dublă” la activ, Firici îl întreabă din priviri pe jurnalist: „Ce mai zici acum? Și ce mai scrii?”. Scrii că s-a făcut de 4-5 grație lui Florin Croitoru. După ce a fost 4-1! Curg golurile în poarta lui Anton. Dar și a lui Bogdan. E care pe care. Directorul DJST, Georgel Cojocaru finalizează (cu capul?, cu umărul? cu cocoașa?) o acțiune deschisă de pasa din prima cu exteriorul a lui Gireadă: este 5-5. Ba nu, 5-7! „Scărița” lui Firici (na, gogheter!) și șutul plasat al lui Marius Croitoru basculează din nou rezultatul în favoarea „albaștrilor”. Finalul aparține gemenilor lui Ganea, Mario si Denis, cu câte un gol de căciulă. În tribună, apludă și soția lui Gică Ganea, Andreea, și fiul lui Nicu Alexa, Andrei, și familia lui Sorin Condurache. E 7-7. Gata meciul. Acuși se duce și anul. Sărbători fericite tuturor! Și să ne vedem sănătoși la ediția din 2018 a Memorialului! 1 of 44 FCM Bacău „Galbeni”- FCM Bacău „Albaștri” 7-7. Au marcat: Toboșaru (2), Lovin, Serea, G. Cojocaru, M. Ganea și D. Ganea, respectiv Firici (3), G. Căpușă, Mocanu, Fl. Croitoru și M. Croitoru. FCM Bacău „Galbeni”: Anton- Serea, G. Cojocaru, Trofin Sr., Gireadă, T. Căpușă, Petcu, A. Cristea, Lovin, D. Ganea, M. Ganea, D. Croitoru, Toboșaru. Antrenor: Cristi Popovici. FCM Bacău „Albaștri”: Bogdan- Jercălău, Postolache, Fl. Croitoru, M. Croitoru, Mocanu, G. Căpușă, Axinte, Firici, Trofin Jr., Bolfă, Vetrea. Antrenor: Gheorghe Poenaru.

