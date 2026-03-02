Reforma administrației locale: posturile se reduc cu 30%

O nouă etapă a reformei administrative a fost lansată prin OUG nr. 7/2026, act normativ care impune reduceri semnificative în aparatul administrativ local și introduce mecanisme menite să limiteze cheltuielile cu personalul din primării și consilii județene.

Ordonanța prevede, în esență, o reducere a numărului maxim de posturi din administrația locală cu 30%, dar și o serie de instrumente prin care autoritățile locale sunt obligate să se reorganizeze până la mijlocul anului 2026.

Reducerea posturilor în primării și consilii județene

Una dintre cele mai importante prevederi modifică regulile stabilite anterior prin OUG nr. 63/2010 privind numărul maxim de posturi la nivelul unităților administrativ-teritoriale (UAT).

Potrivit noilor dispoziții, numărul maxim de posturi din administrația locală va fi redus cu 30%, iar autoritățile locale trebuie să își reorganizeze aparatul de specialitate și instituțiile publice din subordine până la 1 iulie 2026.

Totuși, reducerea nu înseamnă automat concedieri masive. Ordonanța stabilește că aplicarea măsurii nu trebuie să ducă la o scădere de peste 20% din numărul posturilor ocupate, ceea ce oferă administrațiilor locale o anumită marjă de reorganizare.

În plus, consiliile locale sau județene pot decide redistribuirea reducerii între diferite structuri, astfel încât ajustarea să nu afecteze doar un anumit departament.

Prefecții vor comunica noile limite de personal

Implementarea reformei va începe prin stabilirea noilor plafoane de personal pentru fiecare UAT.

Prefecții vor avea 20 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței (25 februarie 2026) pentru a comunica autorităților locale numărul maxim de posturi permis.

După primirea acestor date, primăriile și consiliile județene vor avea 30 de zile pentru a adopta hotărârile de reorganizare.

În cazul în care autoritățile locale nu respectă termenul, sancțiunea este una financiară: Guvernul poate suspenda transferul cotelor defalcate din impozitul pe venit, iar aceste fonduri vor fi reluate doar după conformarea la noile reguli.

Domenii exceptate de la reducerea personalului

Ordonanța stabilește însă și câteva domenii în care reducerea de personal nu se aplică.

Printre acestea se numără:

sectorul sănătății ;

asistența socială ;

serviciile publice locale sau județene cu personalitate juridică;

serviciile Salvamont organizate la nivelul UAT-urilor.

Prin aceste excepții, Guvernul încearcă să evite afectarea unor servicii publice considerate esențiale.

Alternativa temporară: reducerea cheltuielilor de personal

Autoritățile locale pot aplica temporar și o variantă alternativă: reducerea cheltuielilor cu personalul, în locul reducerii efective a posturilor.

Această soluție poate fi utilizată începând cu 1 iulie 2026, însă doar temporar. Primăriile care aleg această variantă trebuie să adopte măsuri până la 31 decembrie 2026, astfel încât, de la 1 ianuarie 2027, să respecte regula de bază privind numărul maxim de posturi.

Funcționari publici cu jumătate de normă

O altă noutate importantă introdusă de ordonanță este posibilitatea ocupării funcțiilor publice locale cu jumătate de normă.

Prin introducerea unui nou articol în Codul administrativ, funcțiile publice locale pot deveni part-time dacă sunt îndeplinite două condiții:

atribuțiile postului pot fi realizate cu program redus;

activitatea instituției nu este afectată.

De asemenea, posturile ocupate cu normă întreagă pot fi transformate în posturi cu jumătate de normă în cadrul procesului de reorganizare. Funcționarul public va fi numit în noua funcție în termen de 30 de zile de la transformarea postului.

Mai mult, un funcționar care lucrează deja part-time poate ocupa un al doilea post part-time, în aceeași instituție sau într-o altă instituție publică, dacă atribuțiile sunt similare.

Guvernul va stabili salariile pentru unele primării

Ordonanța introduce și un mecanism special pentru localitățile care nu își pot acoperi cheltuielile salariale din venituri proprii.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, Guvernul trebuie să adopte grile salariale speciale pentru:

comune,

orașe,

municipii (cu excepția municipiului București)

care nu pot susține plata salariilor din veniturile proprii.

Aceste grile vor fi aplicate temporar, până la adoptarea noii legi privind salarizarea unitară.

O reformă cu impact major asupra administrației locale

Prin aceste măsuri, Guvernul urmărește reducerea costurilor administrative și eficientizarea aparatului public local, dar și limitarea situațiilor în care unele primării mențin structuri supradimensionate raportat la veniturile disponibile.

În același timp, modul concret în care vor fi aplicate reducerile de personal și reorganizările administrative va depinde în mare măsură de deciziile luate la nivel local în următoarele luni.