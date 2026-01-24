Recunoștință pentru Domnul Unirii

Elevii din clasa a VI-a B, coordonați de doamna dirigintă, prof. Mona Dascălu, precum și cei din clasa a VI-a C, coordonator, prof.diriginte, Ioana Andrei, și-au arătat recunoștința și respectul față de Domnul Unirii, Alexandru Ioan Cuza, prin depunerea unei jerbe la statuia domnitorului din fața școlii.

Emoționați, cu inima curată, cu stegulețe în mâini, copiii au aflat câteva aspecte legate de Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, rolul lui Alexandru Ioan Cuza (prof. Iulia Apostol), au dansat și au cântat „Hora Unirii”.

Activitatea a încheiat seria manifestărilor dedicate acestui eveniment, care a dus la formarea statului român modern, temelie a României Mari!