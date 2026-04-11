Recomandările polițiștilor pentru deplasări în siguranță

În contextul minivacanței prilejuite de Sărbătorile Pascale și al aglomerării traficului pe principalele artere rutiere din județ, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău atrag atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație de către toți participanții la trafic, în special de către pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice, pentru prevenirea accidentelor de circulație.

Pentru deplasări în siguranță, polițiștii recomandă:

Pietonilor:

•să traverseze partea carosabilă numai prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, prin dreptul intersecțiilor, doar după ce s-au asigurat temeinic;

•să nu prelungească timpul de traversare și să nu pătrundă pe carosabil în fugă;

•să nu utilizeze telefonul mobil sau alte dispozitive care le pot distrage atenția în timpul traversării;

•pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, să poarte elemente reflectorizante sau haine deschise la culoare;

•în afara localităților, să circule pe partea stângă a drumului, cât mai aproape de marginea acestuia.

Bicicliștilor:

•să circule pe pistele pentru biciclete, acolo unde acestea există, iar în lipsa lor, pe partea dreaptă a carosabilului, cât mai aproape de marginea drumului;

•să semnalizeze din timp schimbarea direcției de mers și să se asigure înainte de efectuarea oricărei manevre;

•să nu circule pe trecerile pentru pietoni sau pe trotuare, dacă nu există piste amenajate;

•să nu circule sub influența alcoolului sau a altor substanțe;

•să utilizeze echipamente de protecție și să se asigure că bicicleta este echipată cu sistem de frânare eficient, lumini și elemente reflectorizante.

Utilizatorilor de trotinete electrice:

•să circule pe pistele pentru biciclete, acolo unde acestea există, iar în lipsa lor pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de cel mult 50 km/h;

•să nu circule pe trotuar, cu excepția situațiilor în care există piste special amenajate;

•să nu transporte alte persoane și să nu utilizeze telefonul mobil în timpul deplasării;

•să acorde prioritate pietonilor și să adapteze viteza la condițiile de trafic;

•să poarte echipamente de protecție și să utilizeze elemente de vizibilitate pe timp de noapte.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor acționa în această perioadă pentru prevenirea accidentelor și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice din județ.