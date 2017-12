Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești a solicitat, așa cum anunța luni, declararea „stării de alertă” invocând faptul că neridicarea gunoaielor de către Romprest reprezintă un pericol pentru sănătatea populației. Refuzul operatorului de a mai colecta deșeurile din localitățile cu datorii datează din 1 noiembrie. Lui Valentin Vieru i s-au mai alăturat doi primari: Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești, și Cosmin David, primarul comunei Secuieni. „Situația e destul de gravă deoarece e cald și neridicarea deșeurilor poate duce la apariția unor focare de infecție cu pericolul izbucnirii unor epidemii sau epizootii, afirmă Cosmin David, primarul comunei Secuieni. Noi avem un plan de acțiune, dar vom face ceea ce va decide Ministerul.” PUBLICITATE Planul propune, între altele, închirierea unor utilaje autorizate pentru a transporta deșeurile la depozitul din Bacău sau contractarea altui operator. Solicitările celor trei primari au fost depuse la Prefectură, care a trimis în teren grupul de suport tehnic pentru a verifica cum stau lucrurile. Raportul specialiștilor și solicitările primarilor vor fi trimise la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Asta deoarece, în baza OG 21/15 aprilie 2004, când sunt solicitări din mai multe localități, decizia este luată de MAI. „La ora aceasta, din 64 de UAT-uri prinse în contract, în 55 se prestează. Mai sunt două UAT-uri urbane, Moinești și Dărmănești, și șapte rurale în care nu sunt colectate deșeurile”, arată Bogdan Seto, directorul ADIS. În noiembrie erau 33. Cele șapte comune sunt Secuieni, Filipeni, Blăgești, Corbasca, Podu Turcului, Găiceana și Gura Văii. În Blăgești și Filipeni sunt șanse ca situația să fie deblocată în zilele următoare. 24 SHARES Share Tweet

