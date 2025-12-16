marți, 16 decembrie 2025
type here...
HomeArticol publicitarPromoții cu gust autentic românesc 16-23 Decembrie

Promoții cu gust autentic românesc 16-23 Decembrie

Deșteptarea

La magazinul nostru de produse tradiționale, te așteaptă 3 delicii alese, pregătite după rețete autentice, acum la preț special:

🥩 Tobă tradițională de la Gabioti
Preparată cu grijă, după rețete transmise din generație în generație, toba Gabioti păstrează gustul bogat al mezelurilor de odinioară. Ideală pentru mesele în familie, așa cum se făceau „pe vremuri”.

🌶 Gușă cu boia de la Gabioti
Un produs savuros, cu textură fragedă și aromă intensă de boia, realizat din ingrediente atent selecționate. Gust autentic, specific zonei Pleșcoi, pentru iubitorii de preparate tradiționale.

🍪 Fursecuri asortate de la Be Sweet
Fragede, aromate și pregătite cu suflet, fursecurile Be Sweet aduc dulceața copilăriei la fiecare mușcătură. Perfecte lângă o cafea sau ceai, pentru momentele de răsfăț.

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"

Alte titluri
Alte titluri

Victimele violenței domestice vor putea divorța și împărți bunurile fără taxe de timbru

Deșteptarea -
Un nou act normativ dedicat protejării victimelor violenței domestice...

Soluții decorative pentru un Crăciun plin de culoare, de la Leroy Merlin

Deșteptarea -
Perioada sărbătorilor aduce cu ea dorința de a crea...

Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA, 1 decembrie 2025

Deșteptarea -
În data de 1 decembrie 2025 se celebrează „Ziua...

Romsilva oferă la vânzare peste 16 de mii de pomi de Crăciun în sezonul sărbătorilor de iarnă

Deșteptarea -
În sezonul sărbătorilor de iarnă, Regia Națională a Pădurilor...

Ultimele știri

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.