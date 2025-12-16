Promoții cu gust autentic românesc 16-23 Decembrie

La magazinul nostru de produse tradiționale, te așteaptă 3 delicii alese, pregătite după rețete autentice, acum la preț special:

🥩 Tobă tradițională de la Gabioti

Preparată cu grijă, după rețete transmise din generație în generație, toba Gabioti păstrează gustul bogat al mezelurilor de odinioară. Ideală pentru mesele în familie, așa cum se făceau „pe vremuri”.

🌶 Gușă cu boia de la Gabioti

Un produs savuros, cu textură fragedă și aromă intensă de boia, realizat din ingrediente atent selecționate. Gust autentic, specific zonei Pleșcoi, pentru iubitorii de preparate tradiționale.

🍪 Fursecuri asortate de la Be Sweet

Fragede, aromate și pregătite cu suflet, fursecurile Be Sweet aduc dulceața copilăriei la fiecare mușcătură. Perfecte lângă o cafea sau ceai, pentru momentele de răsfăț.