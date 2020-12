În perioada 10-24 decembrie , organizatorii Open Air Blues in the garden festival, ediția #2, oferă o promoție de 250 de abonamente, la prețul de 130 lei pentru 3(trei) zile de festival, a cărui lineup pentru 2021 este:

Vineri, 27 august 2021, de la ora 18:00 Rock-blues night

Ride on Band (România)

Will Wilde Band (Marea Britanie)

Artur Menezes (Statele Unite)

Catfish Band (Marea Britanie)

Sâmbătă 28 august2021, de la ora 18:00 Ladies Night

Maryliss feat AXiS (România & Serbia)

Jessie Lee & The Alchemists (Franța)

Dani Wilde Band (Marea Britanie)

Heather Newman Band (Statele Unite)

Duminică 29 August 2021, de la ora 18:00 Final night

The Southern Cockroaches (România)

Loup Garou Band (Serbia)

Rares Totu’s Midnight Sun feat Dean Bowman (România & Statele Unite)

Big Daddy Wilson Band (Statele Unite & Italia)

Începând cu data de 01 ianuarie 2021, prețul unui abonament va fi de 160 lei, iar prețul unui bilet zilnic va fi de 75 lei.

Pe lângă concertele artiștilor invitați, spectatorii vor avea posibilitatea de a închiria biciclete și parcurge două trasee inedite de mountain bike, vor putea face echitație, vor putea vizita obiective turistice importante de pe Valea Trotușului ( Mina Salina din Târgu Ocna, Palatul Ghica din Comănești, Muzeul RăzeșilorGăzari de pe Valea Tazlăului Sărat , etc) și deasemeni, vor putea participa la cea de a patra ediție a Târgului gospodăriilor de produse montane ”La porțile Nemirei”, toate grupate sub egida unui amplu proiect dezvoltat de către Asociația Sunetului Munților și Asociația Oamenii Inspiră, proiect intitulat ” Trotuș Valley – come on, visit ! ” , proiect care își propune promovarea din punct de vedere turistic și cultural a zonei Văii Trotușui.

Open Air Blues in the garden festival este unicul festival internațional de blues din județul Bacău, fiind organizat de către Asociația Sunetul Munților în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Dărmănești.

Asociația Sunetul Munților este membru al European Blues Union, organizație fondată la nivel european în 1960, care are membri din 26 de țări din Europa ( artiști, promotori de festivaluri, organizatori de turnee, agenții și reviste de specialitate, posturi de radio, etc).