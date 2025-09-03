Promoția Săptămânii la Direct din Fabrică!

Articol publicitarPromoția Săptămânii la Direct din Fabrică! Deșteptarea3 septembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK 📅 03 – 09 septembrie🥩 Mușchi file condimentat – 44 lei/kg🧀 Telemea de vacă vrac – 45 lei/kg🌻 Semințe – 1+1 GRATIS➡️ Găsești toate aceste oferte doar în magazinele Direct din Fabrică – produse proaspete, direct de la producători locali!AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Elevi băcăuani în vizită la Ambasada României din ItaliaDoar câteva locuri rămase pentru clasa a IX-a gratuită și la frecvență redusăFotbal/ Copii: „Ziua Viitorilor Campioni” pe stadionul LeteaRandamente în creștere, efective în cădere: paradoxul zootehniei băcăuaneBacăul găzduiește etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de UrgențăClaudiu Târziu: „Guvernul lovește fatal educația românească prin Pachetul I de reforme bugetar-fiscale”Ștefan Dumea a dispărut inexplicabil acum 25 de ani. Familia înca îl cautăConsilierii PNL cer taxă unică de parcare, nu licitații între locatari