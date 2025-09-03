miercuri, 3 septembrie 2025
Promoția Săptămânii la Direct din Fabrică!

Deșteptarea

📅 03 – 09 septembrie

🥩 Mușchi file condimentat – 44 lei/kg

🧀 Telemea de vacă vrac – 45 lei/kg

🌻 Semințe – 1+1 GRATIS

➡️ Găsești toate aceste oferte doar în magazinele Direct din Fabrică – produse proaspete, direct de la producători locali!

