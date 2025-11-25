Promoția Săptămânii (25 nov – 2 dec) la DDF Deșteptarea 25 noiembrie 2025 Acțiune FacebookTwitterWhatsAppTelegramVK * Zacuscă cu ghebe Cămara Naturii — 24 lei * Cârnați țărănești Gabioti — 32 lei/kg * Smântână 32% Five Continents — 30 lei/kg Produse direct din fabrică, la prețuri care chiar merită. Te așteptăm! Acțiune FacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Fotbal/ Liga a IV-a: Penultima etapă a anului Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor Judecătorii Curții de Apel Bacău semnalează vicii de neconstituționalitate în proiectul de lege privind pensiile de serviciu Investiție de peste 9,2 milioane de lei în Secția de Neonatologie a SJU Bacău Jandarmul patruped GUN a promovat cu brio cursul de patrulare‑intervenție Stadiul lucrărilor la Autostrada A7 Bacău–Pașcani: Aproape 40% finalizat Judecătoria Bacău clarifică procedura internării nevoluntare: decizia aparține medicului, nu rudelor Peste 70 de intervenții ale pompierilor băcăuani în trei zile. O casă din Bijghir a ars în urma căderii jarului din sobă Bacău: A sosit Bradul de Crăciun. Primarul anunță un Revelion fără foc de artificii O pisică blocată în podul fostului Hotel Central a pus pe jar băcăuanii Fotbal/ Liga 3: Viitorul Onești și Aerostar Bacău, pe locuri de play-off Miercuri se oprește apa într-o zonă din Bacău