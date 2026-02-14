Proiectul rețelei de gaze din comuna Sărata, în stadiu avansat de pregătire; finanțarea, în evaluare prin PNI „Anghel Saligny”

Proiectul privind înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Sărata se află într-un stadiu avansat de pregătire, după ce autoritățile locale au parcurs principalele etape administrative și tehnice premergătoare începerii lucrărilor, potrivit unei informări transmise de Primărie.

Conform sursei citate, în urma procedurii de licitație publică a fost desemnat concesionarul serviciului public de distribuție a gazelor naturale, precum și constructorul care va realiza lucrările de înființare a rețelei și a racordurilor aferente. Execuția va fi realizată de un constructor autorizat, cu respectarea normelor tehnice și de siguranță prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru finanțarea investiției, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Sărata a depus cerere de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, destinat dezvoltării infrastructurii de utilități publice. Proiectul se află în prezent în etapa de evaluare, urmând ca, după aprobarea finanțării, să fie asigurate fondurile necesare implementării lucrărilor.

Din punct de vedere tehnic, autoritățile locale precizează că a fost finalizat studiul hidrologic și au fost efectuate ridicări topografice pe o parte din traseul rețelei locale. De asemenea, o parte dintre avizele necesare au fost obținute, iar pentru celelalte documentațiile sunt depuse și se află în etapa finală de avizare.

După obținerea tuturor avizelor, va fi emisă autorizația de construire, urmând ulterior ordinul de începere a lucrărilor la rețeaua locală de distribuție, care va asigura alimentarea cu gaze naturale a gospodăriilor și instituțiilor din comuna Sărata.

Reprezentanții administrației locale au precizat că vor informa periodic cetățenii cu privire la evoluția proiectului și la termenele de execuție.