Proiect de ordonanță: reducere cu 30% a numărului maxim de posturi din administrația publică locală

Un proiect de ordonanță de urgență care prevede reducerea numărului maxim de posturi din administrația publică locală circulă în aceste zile în mediul online. Documentul, aflat încă în fază de proiect, stabilește o serie de măsuri pentru diminuarea cheltuielilor de personal în cadrul unităților administrativ-teritoriale.

Potrivit textului, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței, numărul maxim al posturilor stabilit pentru fiecare unitate administrativ-teritorială ar urma să fie redus cu 30%, raportat la plafonul prevăzut de legislația actuală privind finanțele publice locale.

Proiectul prevede că prefecții vor comunica, în termen de 20 de zile de la publicarea actului normativ, noul număr maxim de posturi pentru fiecare primărie, consiliu județean sau subdiviziune administrativ-teritorială. Ulterior, autoritățile locale ar avea la dispoziție 30 de zile pentru a adopta hotărâri prin care să aplice noile limite de personal.

În cazul în care aceste măsuri nu sunt adoptate în termenul stabilit, documentul menționează că direcțiile generale ale finanțelor publice pot suspenda, în maximum 10 zile, alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit.

Proiectul mai stabilește că reorganizarea aparatului de specialitate al primarilor și consiliilor județene, precum și a instituțiilor publice locale, ar trebui finalizată până cel târziu la 1 iulie 2026.

Documentul introduce și o limită privind disponibilizările: reducerea de 30% a numărului maxim de posturi nu trebuie să conducă la desființarea a mai mult de 20% din posturile ocupate, potrivit prevederilor incluse în proiect.

Ca alternativă temporară pentru anul 2026, autoritățile locale ar putea opta, în locul reducerii efective a posturilor, pentru diminuarea cheltuielilor de personal, calculată pe baza mediei lunare a cheltuielilor salariale din anul 2025. Măsura ar urma să fie aplicată de la 1 iulie 2026.

De asemenea, proiectul enumeră mai multe modalități prin care pot fi reduse cheltuielile de personal:

reducerea numărului de posturi finanțate;

disponibilizarea de personal, conform Codului administrativ și Codului muncii;

reducerea nivelului unor sporuri;

alte măsuri de diminuare a cheltuielilor salariale.

Textul mai prevede că măsurile de reducere a cheltuielilor de personal trebuie realizate cu consultarea organizațiilor sindicale sau a reprezentanților salariaților.