Proiect de lege: 10 zile libere plătite pentru victimele violenței domestice și ale agresiunilor sexuale

Un proiect legislativ depus recent la Parlament propune completarea Codului muncii cu o prevedere menită să ofere sprijin direct angajaților care trec prin experiențe traumatizante. Inițiativa prevede acordarea a 10 zile libere plătite pentru salariații care sunt victime ale violenței domestice, violului sau agresiunii sexuale, precum și pentru angajații ai căror copii minori au fost victime ale unor astfel de fapte.

Propunerea vizează modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, prin introducerea unui articol care să reglementeze explicit acest drept. Potrivit proiectului, concediul special ar avea rolul de a permite victimelor să se refacă emoțional și să aibă timp pentru a accesa servicii esențiale, fără teama că își vor pierde veniturile sau locul de muncă.

Pentru ce ar putea fi folosite zilele libere

Inițiatorii proiectului arată că cele 10 zile libere ar putea fi utilizate pentru mai multe tipuri de demersuri necesare după o astfel de experiență traumatică. Printre acestea se numără:

refacerea emoțională și psihică;

căutarea și accesarea serviciilor de consiliere psihologică;

obținerea de servicii medicale sau alte servicii de specialitate;

identificarea și consultarea unui avocat sau a altor forme de asistență juridică;

realizarea unor proceduri sau acțiuni necesare pentru diminuarea efectelor negative ale abuzului.

Un aspect important al proiectului este faptul că aceste zile libere nu trebuie neapărat să fie luate consecutiv. Ele ar putea fi acordate și fracționat, în funcție de nevoile persoanei afectate.

Posibilitatea solicitării unor dovezi

Pentru a preveni eventualele abuzuri, proiectul prevede că angajatorul ar putea solicita un element de probă care să confirme situația invocată. Această solicitare ar putea fi făcută în termen de 20 de zile de la revenirea salariatului la locul de muncă.

Angajatul ar urma să furnizeze documentele într-un termen rezonabil și în limita posibilităților sale, având în vedere contextul sensibil al situațiilor vizate.

Obligații suplimentare pentru angajatori

Inițiativa legislativă stabilește și o responsabilitate clară pentru angajatori: protejarea confidențialității datelor și documentelor transmise de angajați în astfel de cazuri. Astfel, companiile ar trebui să instituie măsuri adecvate pentru ca informațiile sensibile să fie gestionate în condiții de discreție și siguranță.

Motivația inițiativei

În expunerea de motive se arată că, în prezent, legislația românească nu oferă un drept explicit la concediu plătit pentru victimele violenței domestice sau ale infracțiunilor sexuale. Inițiatorii consideră că această lipsă poate pune victimele într-o situație dificilă, deoarece multe dintre ele amână să ceară ajutor medical, psihologic sau juridic de teama pierderii locului de muncă ori a veniturilor.

De asemenea, documentul menționează că în mai multe state au fost introduse măsuri similare, considerate bune practici în sprijinirea victimelor violenței.

Proiectul legislativ este inițiat de mai mulți parlamentari ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Procedura legislativă

Pentru ca măsura să devină aplicabilă, proiectul trebuie să parcurgă întregul proces legislativ: să fie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial. Abia după aceste etape prevederile ar putea intra în vigoare și ar produce efecte în relațiile de muncă.