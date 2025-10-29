Programul Rabla 2025: AFM suplimentează fondurile pentru mașinile cu motoare termice și hibride, după ce bugetul s-a epuizat în 13 minute

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat suplimentarea fondurilor destinate persoanelor fizice care doresc să achiziționeze autovehicule noi cu motoare termice sau hibride, după ce bugetul inițial al programului Rabla s-a epuizat în timp record – doar 13 minute de la deschiderea sesiunii din 30 septembrie.

Potrivit instituției, cererea ridicată pentru mașinile cu ardere internă, inclusiv GPL/GNC, precum și pentru motociclete și autovehicule hibride, a determinat redirecționarea a 45 de milioane de lei către această categorie, prin diminuarea fondurilor alocate autovehiculelor electrice.

„AFM a decis redistribuirea bugetului alocat sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla auto, în vederea suplimentării fondurilor pentru persoanele fizice care doresc să-și achiziționeze autovehicule noi cu motoare termice și hibride”, a transmis instituția într-un comunicat oficial.

Noi înscrieri din 6 noiembrie

Persoanele fizice interesate de sprijinul oferit de stat se vor putea înscrie începând cu 6 noiembrie, ora 10:00, până la 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Prima sesiune, deschisă în 30 septembrie, s-a încheiat rapid, după ce 7.298 de persoane au accesat aplicația AFM și au consumat bugetul de 80 milioane de lei destinat achiziționării de mașini cu motoare termice, hibride sau motociclete.

În paralel, programul pentru vehicule electrice și plug-in hibride continuă. Până acum, peste 2.000 de persoane fizice s-au înscris pentru achiziționarea de autovehicule electrice, hibride plug-in sau cu pilă de combustie pe hidrogen, iar sesiunea rămâne deschisă până la 25 noiembrie 2025.

Vouchere reduse pentru mașinile electrice

Programul Rabla 2025 aduce și schimbări importante: valoarea voucherului pentru mașinile electrice a fost redusă la 18.500 de lei (aproximativ 3.700 de euro), la jumătate față de anii anteriori.

Această modificare a fost introdusă prin noul ghid unic al Programului Rabla, valabil pentru perioada 2025–2030, care reunește într-un singur document regulile ce guvernau anterior programele Rabla Clasic și Rabla Plus.

Suspendări și relansări

Inițial, lansarea sesiunii pentru persoane fizice fusese amânată. Pe 18 iunie 2025, AFM a anunțat suspendarea tuturor programelor de finanțare, inclusiv Rabla, „în contextul negocierilor privind formarea noului Guvern, pentru asigurarea echilibrului bugetar și a stabilității instituționale”.

După stabilizarea situației politice, instituția a revenit cu un calendar clar și cu instrumente de sprijin pentru cetățeni. Astfel, AFM a publicat o cerere-demo în aplicația informatică, care permite celor interesați să se familiarizeze cu procesul de înscriere, precum și un clip video informativ destinat sesiunii din 6 noiembrie.

Un nou mod de înscriere pentru persoanele fizice

Potrivit Ordinului MMAP 2.369/2025, persoanele fizice se înscriu direct în aplicația informatică dedicată Programului Rabla, fără a mai depinde de intermediari sau dealeri auto pentru depunerea documentației.

Această digitalizare are scopul de a eficientiza procesul de aplicare și de a asigura transparența distribuirii fondurilor.

Concluzie

Suplimentarea fondurilor pentru mașinile cu motoare termice și hibride arată clar că interesul românilor pentru aceste tipuri de propulsie rămâne ridicat, în ciuda politicilor europene de electrificare accelerată. Prin noua sesiune din noiembrie, AFM oferă o a doua șansă celor care nu au reușit să se înscrie la începutul toamnei, în speranța unei derulări mai echilibrate și mai transparente a Programului Rabla 2025.