Program prima etapă: Aerostar- USSV Iași, AFC Odorheiu Secuiesc- FC Bacău 2 și CSM Adjud- Viitorul Onești

Joi, la sediul FRF a fost stabilit programul ediției de campionat al eșalonul trei ce va debuta în ultimul weekend din august și care va avea opt serii. Toate cele trei divizionare C băcăuane au fost reprtizate în Seria 1. În runda de debut, doar „aviatorii” vor juca acasă, partida contra ieșenilor urmând să se dispute în devans, vineri, 29 august, de la ora 18.00. Grosul etapei va avea loc sâmbătă, 30 august

Campionatul Ligii 3 poate începe! După ce miercuri, FRF a oficializat componența celor opt serii a câte 12 echipe (toate cele trei divizionare C băcăuane, Aerostar, FC Bacău 2 și Viitorul Onești fiind repartizate în Seria 1), joi, la Casa Fotbalului s-a stabilit și programul sezonului regular, care va porni la drum în ultimul weekend al verii. În prima etapă, doar Aerostar va evolua pe teren propriu, primind vizita celor de la USSV Iași. Partida Aerostar- USSV Iași se va derula vineri, 29 august, de la ora 18.00, în condițiile în care, și în acest sezon, „aviatorii” vor disputa partidele de acasă vinerea. FC Bacău 2 și CSM Adjud vor începe campionatul în deplasare, sâmbătă, 30 august. Astfel, „satelitul” divizionarei secunde FC Bacău va juca la Odorheiu-Secuiesc, în timp ce Viitorul Onești se va deplasa la Adjud. Iată programul complet al primei runde în Seria 1: Aerostar Bacău- USSV Iași, CSM Adjud- Viitorul Onești, Șoimii Gura Humorului- CS Gheorgheni, Știința Miroslava- Cetate Suceava, Bucivina Rădăuți- CSM Vaslui, AFC Odorheiu-Secuiesc- FC Bacău 2. Reamintim că, din acest sezon, Liga 3 se va prezenta într-un nou format.

Noul sistem al Ligii 3

Faza 1. Sezonul regular

Vor fi opt serii a câte 12 echipe. Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape. La final, primele patru claste se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

Faza 2. Play-off și play-out

În play-off, cele patru echipe clasate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte patru formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma patru serii de play-off. Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele. Se vor disputa opt etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu cu adversarele din cealaltă serie. Prima clasată din fiecare serie la finalul play-off-ului va obține promovarea directă în Liga 2. Cele patru echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem finale- finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al cincilea loc de promovare.

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, opt serii a câte opt echipe. Se va juca un singur tur, adică șapte etape. Ultimele două clasate din fiecare serie la finalul play-out-ului vor retrograda automat în liga a patra. Alte cinci echipe vor fi retrogradate din cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

Componența Seriei 1: Șoimii Gura Humorului, Cetate Suceava, Aerostar Bacău, FC Bacățu 2, Viitorul Onești, CS Gheorgheni, AFC Odorheiu Secuiesc, Știința Miroslava, CSM Vaslui, Bucovina Rădăuți, CSM Adjud, USSV Iași.

Componența Seriei 2 (ale cărei prime patru clasate la finalul sezonului regular vor fi împerecheate cu primele patru din Seria 1): Dacia Unirea Brăila, Oțelul Galați 2, Unirea Braniștea, Sporting Liești, Victoria Traian, CSO Plopeni, CS Blejoi, KSE Târgu-Secuiesc, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2, CSM Râmnicu-Sărat, CS Păulești, Petrolul Ploiești 2.