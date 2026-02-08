Probleme pe strada Grădinarilor din Hemeiuș

Sunt domiciliata în comuna Hemeiuș si doresc să aduc din nou la cunoștința dumneavoastră o problemă serioasă legată de starea drumului de pe Strada Grădinarilor, problema pe care v-au adus-o la cunostinta de nenumarate ori si ceilalti locatari care locuiesc aici dar care pare ca este ignorata.

Această stradă nu este asfaltată, iar în special în perioadele ploioase se formează noroi foarte adânc, ceea ce face deplasarea extrem de dificilă. Copiii si oamenii care merg zilnic la școală, gradinita sau serviciu sunt nevoiți să treacă prin noroi, chinuindu-se să ajungă la destinatie în condiții improprii și nesigure.

Si deplasarea cu autovehiculele este din ce in ce mai grea deoarece acestea aluneca foarte tare pe noroi, se murdaresc si se strica.

Există riscuri reale de alunecare, accidente și îmbolnăvire.

Vă rugăm respectuos să analizați această situație și să dispuneți măsuri DE URGENTA pentru asfaltarea străzii sau, cel puțin, pentru amenajarea provizorie a drumului (pietruire), astfel încât circulația pietonală și rutieră să se poată desfășura în condiții decente.

DR

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!