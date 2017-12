O fulguială pornită dintr-o dată peste Bacău le-a stârnit copiilor pofta de joacă. Se pare că mult dorita zăpadă de Crăciun se mai lasă așteptată, însă, acest lucru nu i-a împiedicat pe unii copii să profite din plin de stratul subțire de zăpadă și să facă primul om de zăpadă al anului 2017. Nu a ieșit cea mai chipeșă sau cea mai fidelă reprezentare a acestuia, însă, pentru verișorii Denisa (9 ani) și Mihnea (12 ani), doi copii din Bacău, modelarea bulgărilor de nea a însemnat bucurie, emoție și satisfacția muncii în echipă. Nu a contat că zăpada așternută într-un strat atât de subțire s-a amestecat cu pământul de pe ulița satului. Importante au fost străduința și produsul final, însoțite, evident de laudele primite la final. Acesta a fost primul lor om de zăpadă! Cu un chip croit din pietre, cu două bețișoare pe post de mâini și o cutie de tablă pe post de pălărie. Un fel de Olaf reinterpretat. 0 SHARES Share Tweet

