Primăvara începe cu surprize la Aurora Multimarket

Odată cu venirea primăverii, tradițiile și gesturile simbolice revin în prim-plan. La Aurora Multimarket, sezonul aduce promoții speciale, cadouri inspirate și multe surprize pentru cei dragi.

Mărțișor – un simbol al primăverii

Mărțișorul rămâne una dintre cele mai frumoase tradiții românești, simbol al gesturilor sincere oferite celor dragi. Pentru a sărbători acest moment, magazinele Aurora Multimarket oferă 2+1 gratis la mărțișoare: cumperi două și primești al treilea cadou!

Gama de mărțișoare include modele tradiționale, broșe elegante, brățări delicate sau mărțișoare colorate și vesele pentru copii.

Cadouri inspirate pentru 8 Martie

Ziua Femeii este momentul perfect pentru a arăta recunoștință femeilor importante din viața ta. La Aurora Multimarket găsești idei pentru orice buget:

 Pături călduroase de la 29 lei

 Bomboane glazurate de la 9 lei

 Seturi cadou începând de la 11 lei

Promoții de sezon

Alături de cadouri, clienții pot descoperi și promoții speciale, concepute să aducă și mai multă bucurie primăverii.

Până pe 1 martie:

 1+1 gratis la gama de machiaj Xplote

 50% reducere la al doilea produs din categoria clame de păr, coliere și inele

2 – 8 martie:

 50% reducere la al doilea produs din categoria cercei și brățări

 1+1=3 la elasticele de păr

 60% reducere la al doilea produs din categoria pături

O primăvară plină de culoare

Aurora Multimarket transformă fiecare ocazie într-un moment de bucurie. Te așteptăm în magazine să descoperi cadouri, promoții și surprize care aduc zâmbete celor dragi.



Nu uita să urmărești rețelele sociale pentru oferte exclusive și noutăți!

👉 Facebook: Aurora Multimarket Facebook

👉 Instagram: Aurora Multimarket Instagram

👉 TikTok: Aurora Multimarket TikTok



Unde găsești magazinele?

Aurora Multimarket este mai aproape de tine ca oricând, cu 64 de locații în toată țara! Vino în magazinele noastre din Bacău:

 Strada Republicii, Nr.74

 Strada Republicii, Nr.40, Sc. C

 Strada Mioriței, Nr.74

Program:

 Luni – Duminică: 08:00 – 20:00