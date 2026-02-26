Primăvara începe cu surprize la Aurora Multimarket

Odată cu venirea primăverii, tradițiile și gesturile simbolice revin în prim-plan. La Aurora Multimarket, sezonul aduce promoții speciale, cadouri inspirate și multe surprize pentru cei dragi.
Mărțișor – un simbol al primăverii
Mărțișorul rămâne una dintre cele mai frumoase tradiții românești, simbol al gesturilor sincere oferite celor dragi. Pentru a sărbători acest moment, magazinele Aurora Multimarket oferă 2+1 gratis la mărțișoare: cumperi două și primești al treilea cadou!
Gama de mărțișoare include modele tradiționale, broșe elegante, brățări delicate sau mărțișoare colorate și vesele pentru copii.
Cadouri inspirate pentru 8 Martie
Ziua Femeii este momentul perfect pentru a arăta recunoștință femeilor importante din viața ta. La Aurora Multimarket găsești idei pentru orice buget:
Pături călduroase de la 29 lei
Bomboane glazurate de la 9 lei
Seturi cadou începând de la 11 lei
Alături de cadouri, clienții pot descoperi și promoții speciale, concepute să aducă și mai multă bucurie primăverii.
Până pe 1 martie:
1+1 gratis la gama de machiaj Xplote
50% reducere la al doilea produs din categoria clame de păr, coliere și inele
50% reducere la al doilea produs din categoria cercei și brățări
1+1=3 la elasticele de păr
60% reducere la al doilea produs din categoria pături
O primăvară plină de culoare
Aurora Multimarket transformă fiecare ocazie într-un moment de bucurie. Te așteptăm în magazine să descoperi cadouri, promoții și surprize care aduc zâmbete celor dragi.
Nu uita să urmărești rețelele sociale pentru oferte exclusive și noutăți!
👉 Facebook: Aurora Multimarket Facebook
👉 Instagram: Aurora Multimarket Instagram
👉 TikTok: Aurora Multimarket TikTok
Unde găsești magazinele?
Aurora Multimarket este mai aproape de tine ca oricând, cu 64 de locații în toată țara! Vino în magazinele noastre din Bacău:
Strada Republicii, Nr.74
Strada Republicii, Nr.40, Sc. C
Strada Mioriței, Nr.74
Program:
Luni – Duminică: 08:00 – 20:00