Primăvara a venit, în sfârșit, și în Bacău

Soarele a ieșit timid dintre nori, trotuarele s-au mai uscat, iar oamenii au început să meargă puțin mai încet, parcă bucurându-se de lumina care, până ieri, părea uitată. Pe bănci au reapărut pensionarii, prin parcuri se aud iar copii, iar orașul capătă pentru câteva ore aerul acela blând pe care îl are doar la început de martie.

E genul de zi în care îți vine să crezi că iarna a plecat definitiv, că frigul și cenușiul au rămas în urmă. Numai că, la noi, primăvara are obiceiul să vină cu pași mărunți și cu răzgândiri rapide. Astăzi e soare, mâine poate fi vânt, iar poimâine ne putem trezi din nou cu un ger încăpățânat.

Deocamdată, băcăuanii profită de moment. Au scos gecile mai subțiri, au deschis geamurile și au lăsat orașul să respire.

Primăvara a venit. Să vedem doar cât o să țină.

