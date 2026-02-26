Primarul Bacăului propune eliminarea sălilor de jocuri de noroc din oraș

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat că susține eliminarea aparatelor de tip „păcănele” din oraș, în contextul în care Guvernul oferă administrațiilor locale posibilitatea de a decide dacă aceste activități vor fi menținute, relocate la periferie sau eliminate complet.

„Guvernul ne dă posibilitatea să alegem, ca primărie, ce facem cu aceste ‘afaceri’: dacă le menținem în oraș, le desființăm sau le ducem la marginea orașului. Pentru mine alegerea este simplă: fără păcănele în Bacău”, a transmis edilul într-un mesaj public.

Potrivit acestuia, decizia ar avea la bază efectele negative pe care dependența de jocuri de noroc le poate produce în comunitate.

„Ținând cont de câte nenorociri creează această dependență, nu văd niciun beneficiu în a le ține deschise, mai ales că se află în drum spre școală, spre piață, spre serviciu”, a mai afirmat primarul.

Edilul a lansat și o consultare informală a cetățenilor, solicitând opinia acestora cu privire la direcția pe care ar trebui să o adopte administrația locală.

„Ce părere aveți? Care ar trebui să fie decizia cea mai bună pentru Bacău? Cu sau fără păcănele?”, a întrebat acesta.

Declarația vine în contextul dezbaterilor naționale privind reglementarea jocurilor de noroc și rolul autorităților locale în limitarea sau relocarea sălilor de jocuri în afara zonelor intens circulate sau a celor frecventate de elevi și tineri.