Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău s-au întâlnit, miercuri, pentru a dezbate modificările care vizează plata serviciilor de colectare a deșeurilor și achitarea datoriilor pe care le au orașele și comunele către operatori.

„A fost una dintre cele mai concentrate și mai productive ședințe ale ADIS din ultimii trei ani”, a declarat Bogdan Seto, directorul ADIS. S-a supus votului Hotărârea privind modificarea Actului Adițional 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Solide (SIMD), care a trecut cu 64 de voturi „pentru”, 6 abțineri și 2 voturi „împotrivă”, apoi Hotărârea privind modificarea Actului Adițional la Contractul cu Romprest și tarifele operatorului, care a fost aprobată în unanimitate.

Asta înseamnă că, din 2019, se va aplica plata pe cantitatea deșeuri colectată și va exista un tarif unic. „Cum să nu fiu de acord? Eu am propus de la început să plătim pentru cât producem”, a declarat Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Până acum tariful pentru colectarea deșeurilor reziduale a fost de 162,4 lei/tonă plus TVA în mediul urban și 317 lei/tonă plus TVA în rural. De la 1 ianuarie, va exista un tarif unic: 318 lei/tonă plus TVA.

„Nu mă consider vinovat”

A treia hotărâre a vizat defalcarea pe UAT-uri a sumelor necesare plății datoriilor către Eco Sud și Romprest de către cele 65 de UAT-uri în care operează Romprest. Firește, fiecare își va plăti datoria. În plus, „deficitul” va fi suportat de toate UAT-urile, suma fiind direct proporțională cu numărul locuitorilor, arată Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești.

„Deficitul” reprezintă diferența dintre suma facturată pentru cantitatea de deșeuri colectată și cântărită la intrarea în Celula 2 și suma taxelor încasate de la cetățeni de către autoritățile locale. Primarii din Moinești, Dărmănești, Comănești, Gioseni, Măgirești și Secuieni au votat împotrivă. Primarii din Găiceana, Zemeș și Glăvănești s-au abținut.

„Nu am aprobat proiectul deoarece nu mă consider vinovat de producerea acestui deficit atât timp cât am plătit la zi pentru locuitorii cărora li s-a prestat serviciul de colectare a deșeurilor”, a declarat Valentin Vieru. El susține că greșeala aparține consultantului SIMD și aparatului de lucru.

Propunerea privind modalitatea de plată a deficitului a fost aprobată și a devenit hotărâre, fără votul celor nouă primari. „E un pas important al Adunării Generale a Acționarilor, a declarat Bogdan Seto. Membrii ADIS au termen pe 31 decembrie pentru a aproba prin HCL plata pe cantitatea de deșeuri și tariful unic.”