Primăria vrea să preia Centrul de Cultură „George Apostu” și să demoleze gardurile pentru ca băcăuanii să aibă acces la cultură

Primăria Bacău intenționează să preia administrarea Centrului de Cultură „George Apostu” de la Ministerul Culturii, cu scopul de a crește accesul publicului la activitățile culturale și de a integra spațiul în circuitul urban al orașului.

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat că a propus Consiliului Local aprobarea preluării instituției, subliniind că actuala echipă a centrului ar urma să fie păstrată, iar administrația locală să se implice mai direct în promovarea și dezvoltarea activităților culturale.

Potrivit edilului, centrul cultural – cunoscut de mulți băcăuani drept fosta casă de oaspeți a lui Nicolae Ceaușescu – este în prezent prea puțin cunoscut pentru activitățile și patrimoniul artistic pe care le găzduiește.

Viziteu a afirmat că unul dintre obiectivele administrației locale este deschiderea spațiului către comunitate, inclusiv prin eliminarea gardurilor de beton care înconjoară complexul. În interiorul acestuia se află o grădină cu lucrări de artă, care ar urma să devină accesibilă publicului larg.

Edilul consideră că spațiul ar putea completa viitoarea Promenadă a Bistriței și ar putea găzdui mai multe evenimente culturale, activități pentru familii și proiecte artistice.

„Un oraș nu se modernizează doar prin drumuri și clădiri, ci și prin cultură”, a transmis primarul, adăugând că administrația locală își propune să transforme locul într-un spațiu deschis și activ pentru comunitatea din Bacău.