Primăria Bacău: Ajustarea tarifelor la Căminul de Bătrâni nu crește contribuția peste 60% din pensie

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat că actualizarea costurilor administrative la Căminul de Bătrâni din oraș este o obligație legală, însă contribuția efectivă a beneficiarilor rămâne plafonată la maximum 60% din pensie.

Potrivit edilului, ajustarea vine în urma noilor grile de cost stabilite prin HG nr. 6/2026, care impun actualizarea costului lunar de întreținere la nivel național. „Este important de știut că acest cost este unul administrativ, stabilit de Guvern, și nu reprezintă suma achitată efectiv de vârstnicii din cămin”, a precizat primarul.

Conform hotărârii ce urmează a fi adoptată în Consiliul Local, contribuția lunară stabilită este de:

2.400 lei pentru persoanele independente;

3.100 lei pentru persoanele semidependente;

3.900 lei pentru persoanele dependente.

Edilul a subliniat însă că aceste sume nu sunt suportate integral de beneficiari. Fiecărui rezident i se reține cel mult 60% din pensie, diferența fiind acoperită fie de aparținători, fie – în majoritatea cazurilor – din bugetul local.

„Peste 90% dintre beneficiari nu vor plăti nimic în plus față de anul trecut. Doar persoanele cu pensiile cele mai mari vor contribui puțin mai mult, dar niciodată peste limita de 60% din pensie”, a transmis primarul.

Pentru vârstnicii fără aparținători, costurile sunt acoperite integral de municipalitate. Potrivit datelor prezentate, în 2025 Primăria a subvenționat cu peste 6.000 de euro anual fiecare beneficiar, iar în acest an subvenția va crește pentru a acoperi majorările de preț la utilități, alimente, materiale medicale și servicii.

Reprezentanții administrației locale susțin că, în pofida ajustărilor, tarifele practicate în Bacău rămân sub nivelul celor percepute de operatorii privați din oraș, unde costurile pornesc de la 4.000 de lei lunar, și sub cele din multe alte localități din țară.

Primarul a arătat că prioritatea administrației rămâne asigurarea unui mediu „sigur, demn și respectuos” pentru rezidenți și a făcut apel ca dezbaterea publică pe acest subiect să rămână una „despre grijă și responsabilitate”.