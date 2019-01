Azi, 30 ianuarie, de la ora 12 la Primăria Onești are loc prima ședință ordinară a Consiliului Local din acest an. Acordarea unei subvenții din bugetul local al municipiului pentru finanțarea serviciului public de salubrizare și modificarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru acest an sunt primele proiecte aflate pe ordinea de zi a acestei ședințe. Este de notat faptul că pentru cel de-al doilea proiect, ce reglementează stabilirea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2019 pentru utilizatorii casnici și non- casnici, sunt inițiatori primarul municipiului Onești Nicolae Gnatiuc și un număr de 17 consilieri locali (ai Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal și de la ALDE).

În cadrul acestei ședințe consilierii locali ai Oneștiului vor aproba rețeaua școlară a municipiului pentru anul școlar 2019 – 2020, cheltuielile în vederea organizării Stagiunii teatrale din acest an și vor completa Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale (înființată în cursul anului trecut). Un proiect de hotărâre ce va fi luat în dezbatere are în vedere aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale Onești. Două proiecte de hotărâre aflate în dezbaterea acestei ședințe prevăd preluarea străzilor Calea Bacăului și Calea Brașovului din administrarea SC Domeniul Public și Privat SA Onești în administrarea Consiliului Local, o preluare similară fiind vizată și pentru trotuarele mai multor străzi din municipiu.

Pe ordinea de zi a ședinței de azi se află și proiectele de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru obținerea atestatului de administrator de condominii de către persoanele fizice autorizate sau persoane juridice specializate, aprobarea listelor de prioritate pentru acest an în vederea repartizării prin închiriere a unei locuințe ANL din municipiul dar și pentru solicitanții de locuințe de serviciu aflate în proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Onești.

De asemenea, se va dezbate și aproba Proiectul privind actualizarea cu rata inflației, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicabile în acest an pentru locuințele ANL, a celor sociale și din fondul locativ de stat aflate în administrarea municipiului și a Consiliului Local Onești, darea în folosință gratuită către Parohia ”Maria Magdalena” a unei suprafețe de teren în vederea înființării unui cimitir. Un ultim proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Onești de azi este cel privind aprobarea Planului de acțiuni / lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social precum și persoanelor obligate, în baza Legii 272 / 2004, să presteze lunar muncă în folosul comunității.